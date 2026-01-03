Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Maraming dayuhang opisyal, eksperto, at mamamahayag ang nagbibigay ng mataas na pagkilala sa papel ni Haj Qasem Soleimani bilang pangunahing stratehista ng Iran sa rehiyon, lalo na sa paglaban sa terorismo at pagpapalakas ng impluwensya ng Iran sa Gitnang Silangan.
Maikling Pinalawak na Serye ng Pagsusuring Analitikal
1. Pandaigdigang Pagkilala:
Maraming dayuhang opisyal, eksperto, at mamamahayag ang nagbibigay ng mataas na pagkilala sa papel ni Kumander Hajj Qasem Soleimani bilang pangunahing stratehista ng Iran sa rehiyon, lalo na sa paglaban sa terorismo at pagpapalakas ng impluwensya ng Iran sa Gitnang Silangan.
2. Iba’t Ibang Persepsyon:
Habang pinupuri siya ng ilan bilang isang bayani at taktikal na henyo, may mga bansa at sektor na tinitingnan siya bilang kontrobersyal o banta sa kanilang pambansang interes, dahil sa kanyang partisipasyon sa militar at pampolitikang operasyon sa labas ng Iran.
3. Epekto sa Estratehiya at Seguridad:
Ang kanyang presensya sa rehiyon ay binanggit bilang mahalaga sa balanse ng puwersa sa Gitnang Silangan, pati na rin sa koordinasyon ng mga lokal na alyado at pwersang militante.
4. Simbolismo at Inspirasyon:
Sa pananaw ng mga kaalyado ng Iran, si Haj Qasem ay naging simbolo ng disiplina, determinasyon, at pagtatanggol sa soberanya at interes ng bansa, na nagbibigay inspirasyon sa loob at labas ng Iran.
............
328
