Ang Espirituwal na Ritwal ng I‘tikāf ng mga Dayuhang Mag-aaral ng Relihiyon sa Qom + Mga Larawan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Balitang Panrelihiyon

Isang bilang ng mga dayuhang mag-aaral ng agham panrelihiyon mula sa Jāmi‘ah al-Muṣṭafā al-‘Ālamiyyah, gayundin ang ilang dayuhang naninirahan sa lungsod ng Qom, ay lumahok sa banal at espirituwal na ritwal ng I‘tikāf na idinaos sa Moske ni Imam Hasan al-‘Askari (sumakanya nawa ang kapayapaan) sa Qom.

Ang kanilang pakikilahok ay nagpakita ng aktibong presensya ng pandaigdigang pamayanang Islamiko sa mga gawaing espirituwal at ng malalim na ugnayan ng mga mag-aaral at mananampalataya mula sa iba’t ibang bansa sa sentrong pangrelihiyon ng Qom.

Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo

Ang I‘tikāf ay isang natatanging gawaing pagsamba sa Islam na sumasalamin sa kusang paglayo ng tao mula sa makamundong abala upang ituon ang sarili sa pagsamba, pagninilay, at paglapit sa Allah. Ang paglahok ng mga hindi-Iranian at dayuhang mag-aaral sa ritwal na ito ay nagpapakita ng unibersal na katangian ng Islam, kung saan ang espirituwal na disiplina at paghahanap ng kabanalan ay lumalampas sa hangganan ng lahi, wika, at nasyonalidad.

Sa konteksto ng kontemporaryong lipunan, ang I‘tikāf ay nagsisilbing espirituwal na pahinga at muling paghubog ng kamalayan, lalo na para sa mga mag-aaral ng relihiyon na naghahanda sa kanilang tungkulin bilang mga tagapagdala ng kaalaman, etika, at mensahe ng Islam sa kani-kanilang mga bansa. Ang ganitong mga pagtitipon ay nagpapatibay hindi lamang ng personal na kabanalan kundi pati na rin ng pagkakaisa at pandaigdigang kamalayan ng Ummah.

..........

328