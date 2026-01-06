Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ulat Pampulitika at Pandaigdigang Ekonomiya
Ayon sa ulat ng website na Cradle, inamin ni Donald Trump nang lantaran na matapos ang iligal na pagdukot kay Nicolás Maduro, Pangulo ng Venezuela, ay ang tunay na layunin ng Washington ay kontrolin ang langis ng bansa. Sinabi ni Trump sa mga mamamahayag na layunin ng Estados Unidos na “humugot ng napakalaking yaman mula sa ilalim ng lupa”, at ang mga kompanyang Amerikano ay magkakaroon ng mas malaking akses sa mga reserbang petrolyo ng Venezuela, na itinuturing na pinakamalaki sa buong mundo. Dagdag pa niya, ang hakbang na ito ay “walang gastos” sa US, dahil ang kita mula sa langis ay sasapat upang tustusan ang lahat ng gastusin.
Sa isa pang panayam, binanggit ni Hegst na ang Estados Unidos ay nagkaroon ng dekadang pakikibaka sa Iraq na may maraming nasawing tao ngunit walang ekonomikong benepisyo, subalit inihahayag ni Trump ang kabaligtaran: makakamtan ang yaman at likas na pinagkukunan ng bansa nang walang bayad na buhay. Ayon sa kanya, ang Venezuela ay ngayon “pamamahalaan ng Estados Unidos”, at ang Pangalawang Pangulo ng bansa, na itinalaga bilang Pansamantalang Pangulo, ay handang sumunod sa mga utos ng Washington.
Mariing itinanggi ni Delcy Rodríguez, Pansamantalang Pangulo ng Venezuela, ang mga paratang na ito at sinabi na hindi kailanman magiging kolonya ang Venezuela, at ang operasyon ng pagdukot kay Maduro ay may “pangkulay Zionista”.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
1️⃣ Ekonomikong Motibo sa Pandaigdigang Pulitika
Ang pahayag ni Trump ay nagpapakita ng tuod na motibo sa likod ng pagdukot: kontrol sa strategic natural resources, partikular ang langis ng Venezuela, bilang pangunahing insentibo sa aksyong militar at diplomatikong interbensyon.
2️⃣ Diskurso ng Walang Gastos na Aksyon
Ang pagtatanggi sa gastos, lalo na sa buhay ng mga tao, ay nagpapakita ng pampulitikang retorika ng utilitarianism, kung saan ang kita at kontrol sa likas na yaman ay inuuna kaysa sa karapatang pantao o soberanya ng estado.
3️⃣ Pagsalungat ng Lokal na Pamahalaan
Ang pagtanggi ni Delcy Rodríguez ay simbolo ng resistensiya sa panlabas na pananakop at pagsuway sa kolonyalismo, na nagpapatibay sa panrehiyong identidad at soberanya ng Venezuela.
4️⃣ Pandaigdigang Implikasyon
Ang publikong pag-amin ng Estados Unidos ay maaaring magpalala ng tensiyon sa rehiyon, magdulot ng kritikal na diskurso sa moral at legalidad ng interbensyong militar, at magbigay ng pampublikong ebidensiya sa mga akusasyon ng neo-kolonyalismo.
........
328
Your Comment