Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sa isang pampananaliksik na kumperensya na pinamagatang “Ang Propeta ng Awa (SAW); Pinagmumulan ng Inspirasyon para sa Pandaigdigang Diyalogo”, pinag-aralan ng mga eksperto at guro ang iba't ibang aspeto ng pagkatao ng Propeta Muhammad (SAW), ang kanyang papel sa paghubog ng sibilisasyong Islamiko at pandaigdig, at ang mahalagang kontribusyon ng Ahl al-Bayt (AS) sa pagpapatibay ng kanyang karangalan at impluwensya.
Ayon sa Ahl al-Bayt (AS) News Agency – ABNA, bilang paggunita sa ika-1500 anibersaryo ng kapanganakan ng Propeta, ginanap ang kumperensya noong Miyerkules, Enero 7, 2026, nang personal at online sa Global Center for Ahl al-Bayt (SAW). Ito ay bahagi ng serye ng mga pampananaliksik na kumperensya na nagtatampok sa pagkatao at kahalagahan ng Propeta Muhammad (SAW), sa pakikilahok ng mga guro mula sa mga institusyong pang-akademiko at unibersidad.
Pagpapalakas ng Moralidad at Pandaigdigang Pagkakaisa
Ipinakita ng mga tagapagsalita, kabilang si Dr. Miftah Fauzi Rahmat, Pangulo ng Mutahari Schools sa Indonesia, at si Hujjat al-Islam Dr. Hamed Montazeri Moghadam, kasapi ng faculty sa Imam Khomeini Institute, ang papel ng Propeta Muhammad (SAW) sa pagsusulong ng etikal na pamumuhay, moralidad, at pagkakaisa ng sangkatauhan.
Ayon kay Dr. Rahmat, ang Propeta Muhammad (SAW) ay modelo ng pandaigdigang diyalogo at sentro ng pagkakaisa ng iba't ibang bansa. Binanggit niya ang malalim na impluwensya ng mga aral ng Propeta sa Timog-Silangang Asya, partikular sa Indonesia, Malaysia, at Singapore, at kung paano ang mga dakilang iskolar sa rehiyon ay matagumpay na naipasa at naipatupad ang mga turo ng Islam sa kultura at buhay panlipunan ng mga tao.
Binanggit din niya ang kahalagahan ng tamang salin at interpretasyon ng Qur’an, na kritikal upang maipasa ang eksaktong mensahe ng Propeta at maibigay ang wastong patnubay moral at panlipunan sa mga Muslim at iba pang komunidad.
Jihad al-Tafsir: Batayan ng Sibilisasyon ng Islam
Ipinunto naman ni Dr. Mohammad Lagenhausen, guro sa Imam Khomeini Institute, ang jihad al-tafsir (pagsusumikap sa paliwanag ng Qur’an) bilang isa sa pangunahing kasangkapan ng Propeta (SAW) sa pagtatag ng moral, kultural, at sosyal na sibilisasyon. Sa pamamagitan ng jihad al-tafsir, naitatag ng Propeta ang isang lipunang nakasentro sa social justice at solidarity, na naiiba sa mga nakaraang lipunan, sa pamamagitan ng dalawang pangunahing prinsipyo: pagbuo ng nagkakaisang ummah at kultural-panlipunang paglaban sa kawalang-kaalaman.
Binanggit din niya na ang sibilisasyon ng Propeta ay hindi limitado sa politika o ekonomiya, kundi sumasaklaw sa lahat ng aspeto ng buhay: mula sa etika, kultura, edukasyon, hanggang sa panlipunang pagkakaisa.
Papel ng Ahl al-Bayt (AS) sa Pagpapatibay ng Karangalan ng Propeta
Sa kanyang talumpati, ipinaliwanag ni Hujjat al-Islam Dr. Hamed Montazeri Moghadam ang papel ng Ahl al-Bayt (AS) sa pagpapatibay ng karangalan ng Propeta Muhammad (SAW) matapos ang kanyang pagpanaw. Binanggit niya na sa pananaw ng Shi’a, nananatiling sentro ng Islam ang Propeta, at ang Ahl al-Bayt (AS) ang nagsisilbing komplementaryong tagapagpanatili ng kanyang impluwensya at gabay.
Tinukoy din niya ang mga hamong kultural at pampulitika na hinarap ng posisyon ng Propeta pagkatapos ng kanyang kamatayan at kung paano ang mga Shi’a imams ay nagpanatili at nagpalaganap ng kanyang karangalan sa gitna ng mga pagsubok.
Binanggit din ang espesyal na ugnayan sa pagitan ng Propeta at ni Imam Ali (AS) bilang sentral sa pagpapanatili ng moral at espiritwal na pamumuno ng ummah.
Pagkilala at Pagpapatuloy ng Pananaliksik
Ang kumperensyang ito ay isinagawa sa ilalim ng pangalaga ng Office of Studies, Research, and Investigations ng Global Ahl al-Bayt Association, at sa pakikipagtulungan sa ABNA at Al-Mustafa University Short-Term Training Center, bilang bahagi ng serye ng mga inisyatibang akademiko at pampananaliksik.
Ang pagtitipong ito ay muling nagpatibay sa kahalagahan ng Propeta Muhammad (SAW) bilang modelo ng etika, moralidad, at pandaigdigang pagkakaisa, at sa di-matatawarang papel ng Ahl al-Bayt (AS) sa pagpapanatili ng kanyang pamana sa modernong mundo.
............
328
Your Comment