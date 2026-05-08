Video| Sikat na Amerikanong presenter: Si Netanyahu at ang ilang makapangyarihang tagasuporta ng Israel lobby ang mga pangunahing dahilan kung bakit i

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:-
Sikat na Amerikanong presenter: Si Netanyahu at ang ilang makapangyarihang tagasuporta ng Israel lobby ang mga pangunahing dahilan kung bakit itinulak si Trump sa pakikipagdigma sa Iran
Tucker Carlson: Personal kong binigyan ng babala si Trump na marami sa mga taong humihikayat sa kanya patungo sa pakikipagdigma sa Iran, kabilang sina Netanyahu, Rupert Murdoch, Mark Levin, Ben Shapiro, at Marc Thiessen, ay alinman sa hindi siya gusto o nais na sirain ang kanyang pagkapangulo.
Direkta kong sinabi kay Trump na ang mga taong ito ay nagsusulong ng mga patakarang nakahanay sa interes ng Israel kaysa sa interes ni Trump o ng Amerika, at kinumpirma ito ni Trump sa pamamagitan ng pagsasabing: "Oo, alam ko."
............
328
Your Comment