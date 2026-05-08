Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:-
Tinalo ng Iran ang Estados Unidos sa “Digmaan ng mga Like”
Inihayag ng ahensya ng balitang “TASS” sa isang ulat na may pamagat na “Digmaan ng mga Meme; Paano nalampasan ng Iran ang Amerika sa pagkuha ng mga like sa social media?” na tinalo rin ng Tehran ang Washington sa pagkuha ng mga “like,” at sa pagbihag sa mga puso at isipan ng mga gumagamit ng social media.
Naniniwala ang media na ang Republikang Islamiko ng Iran ay epektibong humuhubog sa opinyon ng publiko sa pamamagitan ng paggamit ng mga nakakatawang tema at mga advanced na pelikulang ginawa gamit ang artificial intelligence, habang ang Washington naman ay natatalo sa labanan para makuha ang mga puso at isipan ng mga gumagamit.
