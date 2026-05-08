Baghai: Magtatayo kami, ngunit hindi kami makakalimot

8 Mayo 2026 - 16:18
Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:-

Isinulat ni Esmaeil Baghai, tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs, sa isang mensahe kasabay ng paglalathala ng isang maikling video ng konstruksyon sa B-1 Bridge sa Karaj, na inatake at nasira noong Abril 1:

Sinimulan na ng mga inhinyerong Iranian ang muling pagtatayo ng B-1 Bridge, na nasira sa pambobomba ng Estados Unidos noong Abril 1, 2026.

“Aayusin namin ang mga pagkasira, ngunit hindi kami makakalimot at hindi kami magpapatawad.”

