Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:-
Paglaganap ng Bagong Virus: Ano ang Hantavirus?.
Naganap ang isang bihira at nakamamatay na paglaganap ng Hantavirus sa isang cruise ship na MV Hondius. Ang barkong ito na nagsimula sa paglalakbay mula sa Ushuaia sa Argentina, ay naging sentro ng isang internasyonal na operasyon sa pagsubaybay at pagkuwarantenas matapos maitala ang ilang matitinding kaso ng respiratoryong sakit at ang pagkamatay ng ilang pasahero.
Humigit-kumulang 40 pasahero ng cruise ship na posibleng nalantad sa nakamamatay na virus ang maaaring nakalatag na sa iba’t ibang panig ng mundo—samantalang nagsisikap ang mga awtoridad na matukoy at masubaybayan sila.
Matapos ang pagputok ng Hantavirus, na sa ngayon ay pumatay na ng hindi bababa sa tatlong katao,
Inaatasan ng World Health Organization (WHO)ang babala na bagama’t ang paghahatid ng virus mula tao sa tao ay hindi karaniwan, posible pa rin ito.
