Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:-
Lebanon ay nakatuon sa tigil-putukan / Nais naming simulan ang mga negosasyon para wakasan ang krisis.
Sinabi ni Aoun, Pangulo ng Lebanon, sa kanyang pagpupulong kasama ang European Commissioner for Equality, Preparedness, and Crisis Management: Ang suporta ng mga bansa sa European Union para sa Lebanon ay dapat nasa balangkas ng paglalagay ng presyon sa rehimeng Israeli upang itigil ang paglabag sa tigil-putukan at ang mga pag-atake sa katimugang Lebanon.
Dapat ihinto ng Israel ang demolisyon at pagpapasabog ng mga bahay sa mga inookupahang nayon sa timog Lebanon, gayundin ang pag-target sa mga tagapagligtas, mamamahayag, at mga puwersa ng civil defense.
Kung gusto mo, maaari ko ring isalin sa ibang wika o isapormal ang tono ng text.
............
328
Your Comment