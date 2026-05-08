Lebanon ay nakatuon sa tigil-putukan / Nais naming simulan ang mga negosasyon para wakasan ang krisis

8 Mayo 2026 - 16:28
News ID: 1811491
Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:-

Sinabi ni Aoun, Pangulo ng Lebanon, sa kanyang pagpupulong kasama ang European Commissioner for Equality, Preparedness, and Crisis Management: Ang suporta ng mga bansa sa European Union para sa Lebanon ay dapat nasa balangkas ng paglalagay ng presyon sa rehimeng Israeli upang itigil ang paglabag sa tigil-putukan at ang mga pag-atake sa katimugang Lebanon.

Dapat ihinto ng Israel ang demolisyon at pagpapasabog ng mga bahay sa mga inookupahang nayon sa timog Lebanon, gayundin ang pag-target sa mga tagapagligtas, mamamahayag, at mga puwersa ng civil defense.

