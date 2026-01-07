Video | Ipinahayag ni Trump ang Isang Kasunduan sa Langis sa mga Opisyal ng Venezuela

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sa social media platform na Truth, sinabi ni Donald Trump:
“Ikinalulugod kong ipahayag na ang mga pansamantalang opisyal sa Venezuela ay maghahatid sa Estados Unidos ng Amerika ng humigit-kumulang 30 hanggang 50 milyong bariles ng de-kalidad na langis na dating napapailalim sa parusa. Ang langis na ito ay ibebenta sa presyo ng pamilihan, at ang pondong malilikom ay mapapailalim sa aking pangangasiwa bilang Pangulo ng Estados Unidos, upang matiyak na ito ay magagamit para sa kapakinabangan ng mamamayan ng Venezuela at ng Estados Unidos.”
“Inatasan ko ang Kalihim ng Enerhiya, si Chris Wright, na agarang ipatupad ang planong ito. Ang langis ay ililipat sa pamamagitan ng mga barkong imbakan at direktang ihahatid sa mga pantalan ng unloading sa Estados Unidos. Nagpapasalamat ako sa inyong pagbibigay-pansin sa usaping ito.”
Maikling Expanded Analytical Commentary
Serye ng Pagsusuring Pampulitika at Pang-enerhiya
Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng isang pragmatikong lapit sa pulitika ng enerhiya, kung saan ang mga parusang pang-ekonomiya ay isinasantabi o binabago upang tumugon sa estratehikong pangangailangan ng merkado ng langis. Binibigyang-diin din nito ang papel ng ehekutibong kapangyarihan sa direktang pangangasiwa ng mga transaksiyong may mataas na implikasyong pampulitika at pampinansyal.
Mula sa pananaw ng ugnayang panlabas, ang naturang kasunduan ay maaaring ituring na hakbang patungo sa limitadong normalisasyon ng ugnayan sa pagitan ng Estados Unidos at Venezuela, bagaman nananatili ang mga sensitibong isyu hinggil sa lehitimasyon ng mga awtoridad sa Caracas at sa paggamit ng mga pondong malilikom.
Sa kabuuan, ang pahayag ay sumasalamin sa pagkakaugnay ng enerhiya, pulitika, at kapangyarihan ng estado, kung saan ang mga desisyong pang-ekonomiya ay nagsisilbing kasangkapan sa mas malawak na estratehikong layunin sa loob at labas ng bansa.
