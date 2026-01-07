Video | Kalayaan sa Pamamagitan ng Parusa? Suri ng mga Eksperto sa Mga Pangako ni Trump

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Batay sa pagsusuri ni Saad Jawad, propesor sa unibersidad at analistang pampulitika, bilang pagtugon sa mga pahayag ni Donald Trump hinggil sa “kalayaan ng mamamayan ng Iran,” binigyang-diin niya na ang mga Iranian ay higit sa 25 hanggang 30 taon nang nabubuhay sa ilalim ng pinakamahigpit na mga parusa at pagkubkob pang-ekonomiya, na direktang tumatarget sa kabuhayan at ekonomiya ng bansa.
Dagdag pa niya: “Ang pinakamasakit ay ang panlilinlang. Wala talagang hangarin si Trump na tunay na palayain ang mamamayan ng Iran. Kung may ganitong intensyon, sa halip na palalimin ang mga presyur, dapat sana ay naglunsad ng mga proyekto para mapabuti ang kabuhayan ng mga tao at mapataas ang antas ng kanilang ekonomiya.”
Maikling Pinalawak na Analitikal na
Serye ng Pagsusuring Pampulitika at Ekonomiya
Ipinapakita ng pahayag ni Jawad ang isang kritikal na pagsusuri sa paggamit ng mga parusang pang-ekonomiya bilang kasangkapan sa pulitika. Ang mahigit dalawang dekadang karanasan ng Iran sa mga internasyonal na parusa ay nagpapakita na ang matinding presyur sa ekonomiya ay hindi awtomatikong nagdudulot ng kalayaan o pagbabago sa pamahalaan, kundi kadalasan ay nagiging pasanin sa mamamayan.
Mula sa pananaw ng pampulitika at etikal, binibigyang-diin nito na ang mga pangako na may halong retorika tungkol sa kalayaan ay dapat suriin sa konteksto ng aktuwal na aksyon at resulta, hindi lamang sa mga pahayag. Ang ganitong pagsusuri ay nagbubukas ng diskusyon sa ugnayan ng kapangyarihan, manipulasyon, at epekto sa lipunan, lalo na sa panahon ng malawakang presyur o krisis pang-ekonomiya.
