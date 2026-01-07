Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Kasabay ng pagpapatuloy ng digmaan at ng pagkubkob sa Yemen, lumilitaw ang malinaw na mga palatandaan ng malalim na pagkakahati sa tinaguriang “Arab Coalition.” Ang koalisyong ito ay hindi lamang nabigong makamit ang mga ipinahahayag nitong layunin, kundi ang dating nakatagong alitan sa pagitan ng Riyadh at Abu Dhabi ay lantaran na ngayon. Ang mga kamakailang tensiyong pampulitika at pangmidya—lalo na kaugnay ng mga paratang hinggil sa pagbibigay ng armas sa mga grupong terorista—ay nagpapahiwatig na ang krisis ay pumasok na sa isang bagong yugto.
Ayon sa mga tagamasid, ang Yemen sa kasalukuyan ay hindi na pangunahing larangan ng digmaan laban sa isang iisang kaaway, kundi naging entablado ng kompetisyon at pagtutuos ng mga dating magkakampi. Ang kalagayang ito ay lalong naglalantad sa unti-unting pagbagsak ng umaatakeng koalisyon, habang ang makatao at panseguridad na mga gastos nito ay patuloy na pasan ng mamamayang Yemeni.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
Serye ng Pagsusuring Pampulitika at Rehiyonal
Ipinahihiwatig ng ulat ang isang istruktural na krisis sa loob ng koalisyon, kung saan ang pagkabigo sa larangan ng digmaan ay sinusundan ng paglala ng alitang pampulitika at reputasyonal. Ang pag-usbong ng mga paratang na may kaugnayan sa terorismo ay nagpapataas ng antas ng tunggalian—mula sa militar patungo sa lehitimasyon at pananagutan sa pandaigdigang antas.
Sa mas malawak na pananaw, ang pagbabago ng Yemen bilang lugar ng inter-koalisyong tunggalian ay nagpapahina sa anumang posibilidad ng mabilis na resolusyon at lalo pang pinapalalim ang makataong krisis. Ipinakikita nito na ang kawalan ng pagkakaisa sa estratehiya at layunin ng mga kasangkot na estado ay nagbubunga ng pangmatagalang kawalang-tatag, na ang pangunahing biktima ay nananatiling ang sibilyang populasyon.
............
328
Your Comment