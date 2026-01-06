Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Batay sa mga ulat, ang Hezbollah ay may hawak na daan-daang roket at missile na may kakayahang abotin ang mga sensitibong lugar ng rehimeng Zionista sa gitna at timog ng nasasakupang Palestina.
Matapos mabigo ang Amerikano-Zionistang proyekto na pagbawiin ng armas ang Hezbollah, iniulat ng mga mapagkukunang Zionista na ang Hezbollah hindi lamang naibalik ang lakas-tao sa antas bago ang digmaan, kundi ngayon ay may kakayahan nang targetin ang puso ng nasasakupang teritoryo ng Israel gamit ang mga sampu-sampung libong mandirigma at daan-daang roket.
Ayon sa Channel 12 ng Telebisyong Israel, tiniyak ng mga ulat na ang Hezbollah ay may kakayahang abotin ang mga sensitibong lugar tulad ng Gush Dan sa gitna ng nasasakupang Palestina at timog ng nasasakupang teritoryo.
Kagabi, bilang pagpapatuloy ng paglabag ng Israel sa kasunduan ng tigil-putukan sa Lebanon, sinimulan ng rehimeng Zionista ang mga pag-atake sa himpapawid sa iba’t ibang rehiyon ng Lebanon.
Iniulat ng mga mapagkukunang pangbalita na tinarget ng Israel ang bayan ng Al-Manara sa rehiyon ng Beqaa, na matatagpuan sa silangan ng Lebanon.
Ang mga eroplano ng Israel ay nagbomba rin sa bayan ng Anan sa timog Lebanon, at iniulat ang pag-atake sa bayan ng Ain al-Tineh sa timog na rehiyon.
Dagdag pa rito, iniulat ng Al-Manar Network noong madaling araw ng Martes na.
“Ang mga eroplanong pandigma ng kaaway ay umatake sa industrial zone ng Siniq sa timog ng Sidon, na nagdulot ng makabuluhang pinsala at pagkasawi ng ilang tao.”
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
1️⃣ Kakayahan Militar ng Hezbollah
Ang Hezbollah ay may kakayahan sa long-range targeting, at ang pagkakaroon ng 70,000 mandirigma at daan-daang roket ay nagpapakita ng estratehikong kapasidad upang depensahan ang Lebanon at kontrahin ang mga agresyon ng Israel.
2️⃣ Epekto sa Rehiyonal na Seguridad
Ang tindi ng preparasyon ng Hezbollah ay nagpapataas ng tensiyon sa buong Gitnang Silangan, partikular sa hangganan ng timog Lebanon at hilagang Israel, at maaaring magdulot ng mas malawak na konfrontasyon kung hindi mapapamahalaan.
3️⃣ Paglabag sa Tigil-putukan
Ang mga aerial strikes ng Israel sa Lebanon ay nagpapatunay ng patuloy na paglabag sa kasunduan ng tigil-putukan, na naglalantad ng fragilidad ng mga umiiral na mekanismo ng seguridad sa rehiyon.
4️⃣ Sikolohikal at Publikong Epekto
Ang pag-target sa mga bayan at industrial zone ay nagpapataas ng takot at kawalang-katiyakan sa populasyon, na bahagi ng strategic psychological operations upang hadlangan ang pagbuo ng lokal na kapasidad ng depensa.
