Grand Ayatollah Javadi Amoli: Ang pagiging martir sa Araw ng Ashura ay napanatili ang pangalan ng Propeta (SAW)

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumaknila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang kamakailang artikulo na pinamagatang “The Ultimate Conqueror,” ang Grand Ayatollah Mohammad Taqi Javadi Amoli ay nagmuni-muni sa isang tanyag na salaysay ni Imam Jaʿfar al Sadiq (AS) upang ipaliwanag kung paano pinangangalagaan ng sakripisyo sa Karbala ang pamana ng Propeta Muhammad (SAWW).
Batay sa tanong na ibinato ni Ibrahim ibn Ṭalḥa ibn ʿUbaydullah—ang kanyang sarili na anak ng naunang Islamic figure na si Ṭalḥa—si Imam Sadiq ay tinanong, "Sino ang nanalo sa pag-aalsa ng Ashura?" Ang Ayatollah Javadi Amoli ay nagbubuod sa tugon ng Imam:
"Kung nais mong malaman ang tunay na nagwagi, makinig sa adhān (tawag sa panalangin) at pansinin kung kaninong pangalan ang iyong binibigkas. Kami ay humayo upang buhayin ang pangalan ng Banal na Propeta (PBUH), at sa pamamagitan ng pagbuhos ng aming dugo, napigilan namin ang mga nagnanais na burahin ang kanyang alaala at palitan ito ng mga pangalan ng mga Umayyad."
Ayon kay Ayatollah Javadi Amoli, ang mapagpasyang pagkilos na ito ng pagsasakripisyo sa sarili ay tiniyak na ang mga pangalan at turo ng Propeta at ng kanyang Sambahayan ay mananatili "magpakailanman" at ipagtanggol ang layunin ng katotohanan laban sa mga sumasalungat dito.
Ipinaliwanag pa niya na ang tanong ni Ibrahim ibn Ṭalḥa ay umalingawngaw sa sariling pagmamayabang ni Yazīd—na sana ang mga Kasamahan ng Propeta sa Badr ay napatay sa halip—na nagbubunyag ng malalim na galit ng mga kalaban ng Umayyad. Ang maikling tugon ni Imam Sadiq, “Fabḥat al‑dhī kufr” (“Kaya mapahamak ang sinumang nananaig ang kawalang-paniwala”), na hindi nakapagsalita kay Ibrahim at binigyang diin ang moral at espirituwal na tagumpay ng mga martir sa Karbala.
Ang artikulo ni Ayatollah Javadi Amoli, na inilathala sa gitna ng mga paggunita sa Muharram, ay nag-aanyaya sa mga mananampalataya na alalahanin na ang tunay na tagumpay ng Ashura ay hindi nakasalalay sa mga taktika sa larangan ng digmaan kundi sa pangangalaga ng pangalan at mensahe ng Propeta sa pamamagitan ng hindi natitinag na katapatan at sakripisyo.
