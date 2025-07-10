Pambansang Kumperensya ng mga Lider ng Pananampalataya sa Iran kaugnay ng Zionistang Agresyon

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumaknila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa pagtugon sa kamakailang pag-atake ng Israel sa Iran, nagtipon ang mga lider mula sa Islam, Kristiyanismo, Hudaismo, Zoroastrianismo, at iba pang pananampalataya sa Iran upang tuligsain ang agresyon ng Zionismo at Kanluran. Layunin nila ang pagpapalakas ng pagkakaisa ng mga relihiyon sa pagtutol sa digmaan, karahasan, at paglabag sa dignidad ng mga bansa.
Mga Pahayag mula sa mga Tagapagsalita:
- Ayatollah Mohammad Hassan Akhtari:
Hindi sapat ang pagkondena; kailangan ng konkretong aksyon.
Nanawagan ng mas aktibong papel ng mga lider ng pananampalataya sa pandaigdigang larangan.
Binatikos ang papel ng U.S. sa mga organisasyon ng UN.
- Ayatollah Ali Akbar Rashad:
Tinuligsa ang mga krimen ng mga lider ng U.S. at Israel.
Nanawagan ng pagbuo ng isang pandaigdigang alyansa ng resistensya.
giniit ang kahalagahan ng kakayahan sa pagtatanggol ng Iran.
- Seyyed Mahmoud Alavi (kinatawan ng Pangulo):
Binigyang-diin ang pagkakaisa ng mga lahi at relihiyon sa Iran.
Tinukoy ang inspirasyon ng kulturang Ashura bilang simbolo ng pagtutol.
- Mawlana Es'haq Madani (Islamic Unity):
Lahat ng relihiyon ay dapat magkaisa laban sa kawalang-katarungan.
Binalaan ang posibleng pagkawala ng impluwensiya ng relihiyon kung magpapatuloy ang kawalan ng pagkakaisa.
- Rabbi Younes Hammami Lalehzar (Jewish leader):
Peace ang layunin ng lahat ng relihiyon.
Tinuligsa ang paggamit ng mass destruction weapons.
Pinuri ang kabayanihan ng mga Iranian sa digmaan.
- Bishop Mar Narsai Benjamin (Assyrian Christian leader):
Binigyang-diin ang kahalagahan ng pag-aalay at sakripisyo.
Tinuligsa ang katahimikan ng UN sa Gaza.
Sinabing “ang mga mamamayan mismo ang tunay na bomba ng Iran.”
- Mobed Pedram Soroushpour (Zoroastrian religious scholar):
Inilahad ang papel ng Iran bilang duyan ng monoteismo, karangalan, at kapayapaan.
Pinuri ang legacy ni Cyrus bilang tagapagtaguyod ng kalayaan at paggalang sa relihiyon.
- Dr. Afshin Nemiranian (Zoroastrian Association head):
Ipinagdiinan ang tradisyon ng Iran sa pagtutol sa digmaan at pagpapahalaga sa kapayapaan.
Pinaalalahanan ang papel ng lahat ng relihiyon sa Iran sa pagtatanggol sa bayan.
- Arakel Kadechian (representative ng Armenian church):
Tinukoy ang tatlong aspeto ng agresyon: paglabag sa kalayaan, kapayapaan, at sapilitang digmaan.
Binigyang-diin na ang tunay na tagumpay ay bunga ng pagkakaisa ng mamamayan.
