(as) Pag-uusap ng Iraq at Iran ukol sa Pagbisita sa Arbaeen ni Imam Husayn

14 Hulyo 2025 - 10:31
News ID: 1707633
Nakipagpulong si Gobernador Nasif Jasim Al-Khatabi ng Banal na Karbala sa Konsul Heneral ng Islamikong Republika ng Iran sa Karbala, si Ginoong Abdul Rahim Sadati, upang talakayin ang mga paghahanda para sa pagbisita sa Arbaeen ni Imam Hussein (as).

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isinagawa ang pagpupulong bilang bahagi ng pagpapalakas ng kooperasyon at koordinasyon sa pagitan ng dalawang bansa kaugnay ng okasyong Arbaeen.

Mga Detalye ng Pagpupulong:

Dumalo sa pulong ang mga direktor ng sektor pangkalusugan, serbisyo, at mga senior personnel ng lalawigan.

Tinalakay ang mga plano at paghahanda upang matiyak ang maayos na daloy ng serbisyo at ang kakayahang tumanggap ng milyun-milyong bisita.

Pahayag ng Gobernador:

Ipinahayag ni Gobernador Al-Khatabi ang buong kahandaan ng Karbala sa pagtanggap ng mga bisita mula sa Iran at iba’t ibang panig ng mundo.

Binigyang-diin niya ang kahalagahan ng pagpapalitan ng impormasyon at kooperasyon upang maging matagumpay ang mahalagang okasyong panrelihiyon.

