(as) Pag-uusap ng Iraq at Iran ukol sa Pagbisita sa Arbaeen ni Imam Husayn

Mga Detalye ng Pagpupulong:
Dumalo sa pulong ang mga direktor ng sektor pangkalusugan, serbisyo, at mga senior personnel ng lalawigan.
Tinalakay ang mga plano at paghahanda upang matiyak ang maayos na daloy ng serbisyo at ang kakayahang tumanggap ng milyun-milyong bisita.
Pahayag ng Gobernador:
Ipinahayag ni Gobernador Al-Khatabi ang buong kahandaan ng Karbala sa pagtanggap ng mga bisita mula sa Iran at iba’t ibang panig ng mundo.
Binigyang-diin niya ang kahalagahan ng pagpapalitan ng impormasyon at kooperasyon upang maging matagumpay ang mahalagang okasyong panrelihiyon.
