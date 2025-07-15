Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Mahigit sa 1,000 aktibong babaeng Iraqi, kabilang ang mga propesor, doktor, at mga aktibista ng Resistance Axis, ay nagpahayag ng kanilang matatag na suporta sa fatwa ng mga dakilang marja ng taqleed na nagsasaad na ang mga nagbabanta sa Pinakamataas na Pinuno ng Rebolusyong Islamiko ng Iran ay itinuturing na mga muharib.
Ang mga kalahok ay lumagda sa elektronikong pahayag na “إنی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم” (“Ako ay nasa kapayapaan sa mga nakikipagkapayapaan sa inyo, at ako ay nasa digmaan sa mga nakikipagdigma sa inyo”) at pinagtibay ang mga fatwa ng mga marja, iskolar, at mga pinuno ng Shia, lalo na ang mga marja ng Iraq. Kanilang kinondena at tinuligsa ang mga banta ng mga kaaway na Zionista-Amerikano laban kay Imam Khamenei.
Suporta ng Higit sa 1,000 Aktibong Babaeng Iraqi sa Makasaysayang Fatwa ng mga Marja ng Taqleed
Sa isang bahagi ng pahayag, nakasaad: “Ayon sa pahayag ng relihiyosong awtoridad, sa kasalukuyan, sinumang magbanta o umatake sa isang lider o marja ng Islam na may layuning saktan ang sambayanang Muslim at ang pamumuno ng Islam ay itinuturing na muharib ayon sa batas ng Islam. Ang pakikipagtulungan o pagsuporta ng mga Muslim o ng kanilang mga pamahalaan sa mga taong ito ay ipinagbabawal. Nanawagan kami sa mga Muslim sa buong mundo na ipabatid sa mga kaaway na ito ang kabigatan ng kanilang pagkakamali at pagsisihin nila ang kanilang mga gawa. Sinumang magtiis ng hirap o pinsala sa landas na ito ay, insha’Allah, tatanggap ng gantimpala bilang isang mujahid sa landas ng Diyos.”
...............
328
Your Comment