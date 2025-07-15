  1. Home
Pananaw ng mga Muslim sa Canada: Mga Hamon at Oportunidad

Habang nangunguna ang mga Muslim sa Canada sa mataas na edukasyon at pakikilahok sa lipunan, ang mataas na antas ng kawalan ng trabaho, diskriminasyon sa pabahay, at kakulangan ng suporta sa media ay naglalarawan ng hindi pantay na imahe ng komunidad na ito sa opisyal na estruktura ng bansa.

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang komunidad ng mga Muslim sa Canada, na may mabilis na paglago ng populasyon at aktibong pakikilahok sa mga larangang panlipunan, pang-ekonomiya, at pangkultura, ay naging isa sa pinaka-diverse at hamon na relihiyosong minorya sa bansa.

Bagaman bumubuo ng halos 5% ng populasyon ng Canada, ang mga Muslim ay nakakaranas ng mga hadlang sa estruktura, diskriminasyon, at mga problemang pang-ekonomiya sa kabila ng kanilang tagumpay sa edukasyon at kultura.

Demograpiko at Estadistika

- Noong 2021, may 1,775,710 Muslim sa Canada (mula sa 1,053,945 noong 2011).

- Bumubuo ng 4.9% ng kabuuang populasyon (mula sa 3.2% noong 2011).

- Karamihan ay naninirahan sa mga urban na lugar.

- 53.1% ay nasa Ontario, bagaman bahagyang bumaba mula 2011.

- Mataas ang konsentrasyon sa Toronto, Montreal, Ottawa, Vancouver, at mga lungsod sa Alberta.

- Sa hilagang Canada, may 505 Muslim—38.3% pagtaas mula 2011.

Migrasyon

- 1991–2001: 13.7% ng mga imigrante ay Muslim.

- 2011: Tumaas sa 18%.

- 2021: 63.1% ng mga Muslim sa Canada ay imigrante.

- 64.7% mula sa Asya (Pakistan, Iran, Syria, Bangladesh, Afghanistan, India, Lebanon, Iraq).

- 29.1% mula sa Africa (Morocco, Algeria, Somalia, Egypt, Tunisia).

- Mayroon ding mula sa South America, Caribbean, Europe, at Oceania.

Mga Lugar na Mataas ang Konsentrasyon

- Toronto: 10.2% ng populasyon, inaasahang aabot sa 13.2% sa 2036.

- Montreal: 8.9% ng populasyon.

- Ottawa: Pangatlo sa ranggo, kasunod ng Toronto at Montreal.

Wika at Pagkakaiba-iba

- Pinakakaraniwang wika: Arabic, sinundan ng Urdu, Bengali, Persian, Somali, Turkish.

- 95% ay nakakapagsalita ng English o French.

- 89.2% ay nagpakilala bilang “visible minority.”

- May higit sa 60 etniko-kultural na grupo.

- Dominanteng grupo: South Asian (37.6%), Arab (32.2%), West Asian (13%), Black Muslim (11.6%).

Edukasyon at Kabataan

- 60% ng Muslim na higit sa 15 taong gulang ay may post-secondary education.

- 44% ng mga Muslim na may trabaho ay may degree—mas mataas kaysa sa pambansang average na 25.8%.

- Kabataan ang populasyon; 31.5% ay ipinanganak sa Canada, US, o Europe.

Trabaho at Kita

- Unemployment rate: 13.9%—mas mataas kaysa sa ibang relihiyosong grupo.

- 12% ay self-employed.

- Kita ay 25% mas mababa kaysa sa pambansang average.

- 62% lamang ng mga Canadian-born Muslim professionals ang nagtatrabaho sa kanilang larangan.

Mga Hamon

- Diskriminasyon sa hiring at retention.

- Diskriminasyon sa pabahay at kakulangan ng halal financing.

- Mataas na gastusin sa pamumuhay, lalo na sa malalaking pamilya.

Industriya ng Halal

- Halal food market: $10.39B noong 2022, inaasahang aabot sa $18.34B sa 2032.

- Retailers tulad ng Walmart, Costco, Sobeys ay nag-aalok ng mas maraming halal products.

- 65% ng halal consumers noong 2014 ay hindi nasisiyahan sa serbisyo ng food companies.

Mga Mosque at Sentro ng Islam

- Hanggang Disyembre 2024, may 755 mosque sa buong Canada.

- Ontario: 581,950 Muslim, higit sa 100 mosque sa Toronto.

- Quebec: 243,430 Muslim, maraming mosque sa Montreal.

- Alberta: 113,450 Muslim, kabilang ang makasaysayang Al-Rashid Mosque (1938).

- British Columbia: 79,310 Muslim, maraming mosque sa Greater Vancouver.

 Lakas ng Komunidad

- Resilience at adaptability sa kabila ng sistemikong hadlang.

- Mataas na antas ng edukasyon at kasanayan.

- Kultural na yaman at interfaith dialogue.

- Kabataang populasyon na may potensyal sa pangmatagalang pag-unlad.

Patuloy na Hamon

- Hindi pagkakapantay sa ekonomiya.

- Limitadong representasyon sa politika at media.

- Kakulangan ng pagkakaisa dahil sa pagkakaiba-iba ng kultura at sekta.

- Islamophobia at diskriminasyon.

- Mga isyu sa identity, edukasyon, mental health, at social isolation.

