Pananaw ng mga Muslim sa Canada: Mga Hamon at Oportunidad

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang komunidad ng mga Muslim sa Canada, na may mabilis na paglago ng populasyon at aktibong pakikilahok sa mga larangang panlipunan, pang-ekonomiya, at pangkultura, ay naging isa sa pinaka-diverse at hamon na relihiyosong minorya sa bansa.
Bagaman bumubuo ng halos 5% ng populasyon ng Canada, ang mga Muslim ay nakakaranas ng mga hadlang sa estruktura, diskriminasyon, at mga problemang pang-ekonomiya sa kabila ng kanilang tagumpay sa edukasyon at kultura.
Demograpiko at Estadistika
- Noong 2021, may 1,775,710 Muslim sa Canada (mula sa 1,053,945 noong 2011).
- Bumubuo ng 4.9% ng kabuuang populasyon (mula sa 3.2% noong 2011).
- Karamihan ay naninirahan sa mga urban na lugar.
- 53.1% ay nasa Ontario, bagaman bahagyang bumaba mula 2011.
- Mataas ang konsentrasyon sa Toronto, Montreal, Ottawa, Vancouver, at mga lungsod sa Alberta.
- Sa hilagang Canada, may 505 Muslim—38.3% pagtaas mula 2011.
Migrasyon
- 1991–2001: 13.7% ng mga imigrante ay Muslim.
- 2011: Tumaas sa 18%.
- 2021: 63.1% ng mga Muslim sa Canada ay imigrante.
- 64.7% mula sa Asya (Pakistan, Iran, Syria, Bangladesh, Afghanistan, India, Lebanon, Iraq).
- 29.1% mula sa Africa (Morocco, Algeria, Somalia, Egypt, Tunisia).
- Mayroon ding mula sa South America, Caribbean, Europe, at Oceania.
Mga Lugar na Mataas ang Konsentrasyon
- Toronto: 10.2% ng populasyon, inaasahang aabot sa 13.2% sa 2036.
- Montreal: 8.9% ng populasyon.
- Ottawa: Pangatlo sa ranggo, kasunod ng Toronto at Montreal.
Wika at Pagkakaiba-iba
- Pinakakaraniwang wika: Arabic, sinundan ng Urdu, Bengali, Persian, Somali, Turkish.
- 95% ay nakakapagsalita ng English o French.
- 89.2% ay nagpakilala bilang “visible minority.”
- May higit sa 60 etniko-kultural na grupo.
- Dominanteng grupo: South Asian (37.6%), Arab (32.2%), West Asian (13%), Black Muslim (11.6%).
Edukasyon at Kabataan
- 60% ng Muslim na higit sa 15 taong gulang ay may post-secondary education.
- 44% ng mga Muslim na may trabaho ay may degree—mas mataas kaysa sa pambansang average na 25.8%.
- Kabataan ang populasyon; 31.5% ay ipinanganak sa Canada, US, o Europe.
Trabaho at Kita
- Unemployment rate: 13.9%—mas mataas kaysa sa ibang relihiyosong grupo.
- 12% ay self-employed.
- Kita ay 25% mas mababa kaysa sa pambansang average.
- 62% lamang ng mga Canadian-born Muslim professionals ang nagtatrabaho sa kanilang larangan.
Mga Hamon
- Diskriminasyon sa hiring at retention.
- Diskriminasyon sa pabahay at kakulangan ng halal financing.
- Mataas na gastusin sa pamumuhay, lalo na sa malalaking pamilya.
Industriya ng Halal
- Halal food market: $10.39B noong 2022, inaasahang aabot sa $18.34B sa 2032.
- Retailers tulad ng Walmart, Costco, Sobeys ay nag-aalok ng mas maraming halal products.
- 65% ng halal consumers noong 2014 ay hindi nasisiyahan sa serbisyo ng food companies.
Mga Mosque at Sentro ng Islam
- Hanggang Disyembre 2024, may 755 mosque sa buong Canada.
- Ontario: 581,950 Muslim, higit sa 100 mosque sa Toronto.
- Quebec: 243,430 Muslim, maraming mosque sa Montreal.
- Alberta: 113,450 Muslim, kabilang ang makasaysayang Al-Rashid Mosque (1938).
- British Columbia: 79,310 Muslim, maraming mosque sa Greater Vancouver.
Lakas ng Komunidad
- Resilience at adaptability sa kabila ng sistemikong hadlang.
- Mataas na antas ng edukasyon at kasanayan.
- Kultural na yaman at interfaith dialogue.
- Kabataang populasyon na may potensyal sa pangmatagalang pag-unlad.
Patuloy na Hamon
- Hindi pagkakapantay sa ekonomiya.
- Limitadong representasyon sa politika at media.
- Kakulangan ng pagkakaisa dahil sa pagkakaiba-iba ng kultura at sekta.
- Islamophobia at diskriminasyon.
- Mga isyu sa identity, edukasyon, mental health, at social isolation.
