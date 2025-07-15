Nabali na ang Yelo ng Relasyon sa pagitan ng Iran at Egypt

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Si Mohammad Hossein Soltani-Fard, pinuno ng Opisina ng Proteksyon ng Interes ng Iran sa Egypt, ay nagsulat sa kanyang opisyal na account sa app na X:
“Sa pagtatapos ng isang tatlong taong misyon na puno ng mga kumplikadong pagsubok, alhamdulillah, nabali na ang yelo ng relasyon at ang dalawang bansa ay malayang nakikipag-usap at nakikipag-ugnayan.”
Idinagdag niya: “Ang mga pagkakatulad at kapwa interes ay mas nakikita at mas mahalaga kaysa dati.”
Sinabi rin ng kinatawan ng Iran: “Nais kong ipagdasal ang tagumpay at kasaganaan para sa dalawang dakila, makasaysayan, at sibilisadong bansa—Iran at Egypt. Umaasa akong sa lalong madaling panahon ay masaksihan natin ang palitan ng mga turista at ang pagsulong ng huling mga hakbang.”
Dagdag pa niya: “Lubos akong nagpapasalamat sa pamahalaan at mga opisyal ng Egypt, lalo na sa mga nasa Ministry of Foreign Affairs, mga kaibigan, mga tagapamahala ng media, mga pinuno ng partido, at mga personalidad. Nawa’y dumating ang mga araw na puno ng kapayapaan at katatagan para sa rehiyon.”
