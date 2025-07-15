Pag-atake ng mga Raket ng Resistance sa mga Lugar na Tinitirhan ng mga Siyonista

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Iniulat ng Channel 14 ng rehimeng Siyonista na isang raket ang pinaputok ng mga mandirigma ng Palestinian Resistance patungo sa Kibbutz Be’eri, isang lugar na tinitirhan ng mga Siyonista malapit sa Gaza.
Ilang mga mapagkukunan ang nagsabi rin na dalawang raket ang pinaputok mula sa Gaza patungo sa mga nasabing lugar.
Isang source sa Channel 14 ng rehimeng Siyonista ang nagsabi na hindi bababa sa isang raket ang tumama sa Kibbutz Be’eri sa Gaza Strip.
Ayon sa Palestine Post, narinig din ang mga pagsabog na dulot ng aktibasyon ng mga sistema ng depensa at pagpapaputok ng mga raket sa mga sentral na bahagi ng Gaza Strip.
