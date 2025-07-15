Ministro ng Depensa ng Iran: Mayroon kaming iba't ibang mga senaryo para sa anumang mapang-api na pagsalakay ng Zionistang entidad

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa magkakahiwalay na pakikipag-usap sa mga Ministro ng Depensa ng Turkey at Malaysia, idineklara ng Ministro ng Depensa at Suporta sa Hukbong Sandatahan ng Iran na hindi nagtitiwala ang Iran sa tigil-putukan at naghanda ng iba't ibang mga senaryo.
Binanggit ni Brigadier General Nasirzadeh sa kanyang pakikipag-ugnayan sa Ministro ng Depensa ng Turkey na, “Ipinakita namin sa mundo na hindi kami tutol sa negosasyon at diyalogo.”
Idinagdag pa niya na ang Iran at Turkey ay nasa isang sensitibong rehiyon, may mga banta, interes, at kapalarang magkakaugnay, kaya’t mahalaga ang konsultasyon sa pagitan ng dalawang bansa upang matiyak ang seguridad.
Inihayag ng Ministro ng Depensa ng Iran na matapang na tumugon ang Islamikong Republika sa Estados Unidos at Zionistang entidad sa digmaan. “Hindi natin hinahangad na palawakin ang digmaan o ang kawalang-katiyakan sa rehiyon, ngunit handa tayong tumugon nang matatag at masaklap sa anumang kayabangan ng mga sumalakay.”
Muli niyang binigyang-diin na hindi nagtitiwala ang Iran sa tigil-putukan, kaya’t naghanda ito ng alternatibong mga plano para sa posibleng bagong pakikipagsapalaran.
Nagpahayag ng pakikiramay ang Ministro ng Depensa ng Turkey sa mga nawalan sa Iran, kinondena ang pagsalakay ng Zionistang entidad, at sinabi: “Matapang na ipinagtanggol ng mamamayan at pamahalaan ng Iran ang kanilang bayan laban sa ilegal na mga pag-atake.”
Bagaman natuwa siya sa anunsyo ng tigil-putukan, binigyang-diin ng Turkish minister: “Naniniwala kami na ang mga negosasyon sa nuklear ay dapat magwakas sa isang makatuwirang kasunduan para sa kapakanan ng Iran at ng rehiyon.”
Sa isang hiwalay na tawag kay Minister Nasirzadeh, pinasalamatan ng Iran ang Malaysia sa kanilang matibay na suporta sa Iran sa gitna ng di-makatarungang digmaang ipinataw ng Estados Unidos at ng Zionistang entidad. “Ang Malaysia ay mahalagang bansa sa mundo ng Islam na may impluwensiya sa Silangang Asya. Ang kanilang mga posisyon ay batay sa hustisya at turo ng Islam—isang bagay na lubos naming pinahahalagahan.”
Tugon ng Ministro ng Depensa ng Malaysia: “Ang Iran ay kaibigang bansa na karapat-dapat sa tiwala ng Malaysia. Itinuturing namin ang Israel bilang pangunahing responsable sa digmaang ito, at mariin naming kinondena ang pag-atake mula sa simula.”
Pinuri rin niya ang husay ng Iranian armed forces at ang pagkakaisa at tapang ng kanilang mamamayan. “Kampante kami na hindi makakamit ng Israel ang kanilang mga layunin sa Gitnang Silangan, at napatunayan ng Iran na ang mga pahayag ng Israel ay pawang ilusyon lamang.”
