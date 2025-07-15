Pakikipagpulong sa pagitan ng Iran at Pakistan ukol sa Arbaeen Ceremonies

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isinalubong ng Ministro ng Panloob ng Iran, Eskandar Momeni, ang kanyang Pakistani na katapat, Syed Mohsin Naqvi, sa paliparan ng Mehrabad sa Tehran ngayong araw. Ipinahayag niya na gaganapin ngayong Lunes ang trilateral meeting sa pagitan ng mga Ministro ng Panloob ng Iran, Iraq, at Pakistan upang magsagawa ng magkatuwang na koordinasyon kaugnay ng seremonya ng Arbaeen ni Imam Hussein at mapalakas ang regional na kooperasyon.
Sa kanyang talumpati sa pagtanggap, sinabi ni Momeni: “Ang matapat at matibay na mga posisyon ng Pakistan ay praktikal na nagpapatunay na tayo ay dalawang magkaibigang bansa at magkapatid.” Idinagdag niya na ang mga posisyong ito ay nagpapakita ng napakalaking potensyal para sa pagpapalawak ng pakikipagtulungan sa iba’t ibang larangan. Umaasa siyang ang mga pagbisita at pagpupulong na ito ay mag-aambag sa pagpapalalim ng bilateral na relasyon sa lahat ng antas.
Binigyang-diin ng Ministro ng Panloob ng Iran na ang trilateral na pagpupulong ay tatalakay hindi lamang ang mga kaayusan para sa Arbaeen kundi pati na rin ang seguridad sa hangganan at iba pang kapwa mahalagang isyu.
Ipinahayag din ni Momeni ang kanyang pag-asa na magiging mabunga ang nasabing pulong para sa parehong bansa at makakatulong sa pagpapadali ng paglalakbay ng mga deboto sa ligtas at maayos na paraan. Idinagdag niya: “Umaasa kami na ang tatlong bansa ay makapagbigay ng pinakamahusay na mga serbisyo at pasilidad para sa mga bisita at maipamalas ang tunay na espiritu ng pagiging mabuting host.”
Sa kanyang pagtatapos, binanggit niya na ang bilang ng mga bisitang Pakistani ay patuloy na tumataas taon-taon kung ikukumpara sa mga nakaraang taon. “Tungkulin namin ang pagbibigay ng lahat ng posibleng tulong at pasilidad sa mga mahal naming panauhin.”
……………
328
Your Comment