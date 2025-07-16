Mga Muslim sa Amerika: Isang Batang, Edukado, at Lumalagong Populasyon

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl Al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang komunidad ng mga Muslim sa Amerika ay may ibang larawan kaysa sa ipinapakita ng mainstream media—isang batang, edukado, at masiglang komunidad na tapat sa mga relihiyosong halaga, ngunit nahaharap sa diskriminasyon, kahirapan, at mga isyung pangseguridad.
Bagaman bumubuo lamang ng 1% ng populasyon ng Amerika, ang mga Muslim ay may mataas na antas ng edukasyon, etnikong pagkakaiba-iba, at propesyonal na presensya.
Ayon sa 2020 Religious Census, may humigit-kumulang 4.5 milyong Muslim sa Amerika, bagaman tinataya ng ilang survey na mas mababa sa 3 milyon.
26% ng mga Muslim ay nasa edad 18–24, kumpara sa 2–12% sa ibang grupo.
46% ay may degree sa kolehiyo o mas mataas (kumpara sa 38% ng kabuuang populasyon).
May 5,896 Muslim na kasalukuyang naglilingkod sa militar ng Amerika.
Etnikong Pagkakaiba-iba
1/3 ay African-American, 1/3 mula sa South Asia, 1/4 Arab descent, at iba pa mula sa buong mundo, kabilang ang lumalagong bilang ng Latino Muslims.
Ekonomiya at Trabaho
22% ng mga Muslim ay may kita na higit sa $100,000, ngunit 33% ay nasa ilalim ng $30,000.
May daan-daang milyonaryo at hindi bababa sa 6 na bilyonaryong Muslim sa Amerika.
Ang mga babaeng Muslim ay halos kapantay ng mga lalaki sa mababang kita, at 5% lamang ang agwat sa mataas na kita.
Mas maraming Muslim ang self-employed kaysa sa karaniwang populasyon.
96,000 Muslim-owned businesses sa New York; 36,000 sa Michigan.
10% ay nasa engineering at IT; 8% sa medisina, kabilang ang tinatayang 50,000 Muslim doctors.
Mga Mosque at Edukasyong Islamiko
May 2,771 mosque at higit sa 300 Islamic schools na nagsisilbi sa 50,000 estudyante.
76% ng mga mosque ay may weekend schools.
May 8 seminaryo, 3 kolehiyo, at 1 unibersidad na pinapatakbo ng mga Muslim.
Ang mga mosque ay sentro rin ng aktibismong panlipunan at karapatang pantao.
Pagsasagawa ng Pananampalataya
Sa Illinois, 25% ng paglago ng populasyon ay mula sa mga bagong Muslim, ngunit 41% sa kanila ay umaalis sa relihiyon sa loob ng ilang taon (61% sa New York).
38% ay regular na dumadalo sa Friday prayers (kumpara sa 44% ng Protestante at 67% ng Mormon).
Noong 2021, $1.8 bilyon ang naibigay na zakat.
47% ay nag-aayuno tuwing Ramadan.
Pampublikong Serbisyo at Politika
May 4 Muslim sa Kongreso ng Amerika.
Wala pang Muslim na naitalaga sa Cabinet.
Ang administrasyon ni Joe Biden ang may pinakamaraming Muslim appointees.
Internasyonal na Aktibismo
Tumulong sa pagtigil ng genocide sa Bosnia.
Kinilala ang rape bilang war crime.
Pinigilan ang pagpasok ni Narendra Modi sa Amerika dahil sa Gujarat massacre.
Tumutol sa sapilitang cremation ng mga Muslim sa Sri Lanka.
Pinilit ang Amerika na kilalanin ang genocide ng Rohingya.
Nagtaguyod ng batas laban sa forced labor ng Uyghurs sa China.
Nakalikom ng $2.3 bilyon para sa mga refugee ng Rohingya.
Nadagdagan ang suporta sa ceasefire sa Palestine mula 3 hanggang 90 kongresista, na nagresulta sa $10 bilyong humanitarian aid sa Gaza.
Islamophobia at Mga Hamon
Matapos ang 9/11, 700,000 Muslim ang ininteroga ng FBI.
25% ng mga reklamo sa diskriminasyon sa trabaho ay mula sa mga Muslim.
Mahigit 50% ng mga batang Muslim sa paaralan ay nakararanas ng insecurity at exclusion.
$1.5 bilyon ang taunang budget ng Islamophobic organizations.
Sa muling pagkapanalo ni Donald Trump, tumaas ang Islamophobia.
Maraming Muslim organizations ang posibleng mas mahigpit na mabantayan.
Ang mga estudyanteng pro-Palestine ay mas pinahihirapan.
Tinatayang lalala ang kahirapan at gutom sa Amerika, kung saan 38 milyon ang nasa ilalim ng poverty line.
