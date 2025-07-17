Epekto ng Paglalakad para sa Arba'in – Hamon o Lakas ng Rehiyon?

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl Al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang artikulong ito ay nagsuri sa paglalakad ng Arba'in—isang dambuhalang pagtitipon tuwing paggunita sa ika-40 araw matapos ang martiryo ni Imam Hussein (AS)—bilang higit pa sa isang panrelihiyong ritwal. Isinulat na ito ay isang pambansang at pandaigdigang hamon sa geopolitika, ngunit sabay ring ipinapakita ang kapangyarihan ng kolektibong espiritu ng mga Muslim sa pamamagitan ng "soft power".
1. Ideolohiya at Pagkakakilanlan
Pinatitibay ang pagkakakilanlang Shia bilang sagisag ng hustisya at paglaban sa pang-aapi.
Ginagamit ang Arba'in bilang plataforma para sa diskursong resistensya, laban sa dominasyon at kolonyalismo.
Nagpapakita ng pagkakaisa ng mga etniko’t nasyonalidad sa ilalim ng mga panrelihiyong halaga.
2. Geopolitika at Rehiyonal na Impluwensiya
Pinapakita ang pagkakabuklod ng mga bansang nasa "Axis of Resistance" (Iran, Iraq, Syria, Lebanon, Yemen).
Tumutulong sa pagtaas ng papel ng Iraq bilang sentro ng mga Shia at ng Islamikong mundo.
Itinuturing na hamon sa mga bansang katunggali sa rehiyon na may sariling interpretasyon ng Islam.
3. Seguridad at Katatagan
Ang ligtas na pag-oorganisa ng milyong-milyong katao ay patunay ng kapasidad ng Iran at Iraq sa usaping seguridad.
Itinuturing ding target ng mga kalaban, kaya kailangan ang mas matinding pagbabantay at koordinasyon.
4. Media at Pandaigdigang Imahe
Nagiging larangan ng "war of narratives" kung paano ito inilalarawan ng media—bilang pagkakaisa o bilang panganib.
Pinatitibay ang positibong imahe ng Islam, lalo na sa pamamagitan ng volunteerism, kababaihan, at multiculturalism.
Ginagamit bilang instrumento sa public diplomacy ng Iran at mga kaalyado nito upang ipakita ang espiritual at panlipunang halaga ng kanilang pakikibaka.
Pangwakas: Arba'in bilang "Epickong Politikal"
Ang Arba'in ay:
Epickong pagkakaisa
Epickong resistensya
Epickong organisasyon
Epickong "soft power"
Epickong diplomasya ng tao
Pahiwatig: Ang pagsasakatuparan ng Arba'in ay hindi simpleng ritwal lamang—ito ay isang makapangyarihang manipestasyon ng pagkakakilanlan, espiritu ng paglaban, at pandaigdigang pananaw ng Islam. Hindi ito basta-basta malilimutan, lalo na sa mga usaping internasyonal at rehiyonal.
………….
328
Your Comment