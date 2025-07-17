Balita tungkol sa pag-atake sa Haifa

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl Al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ayon sa ulat, ang isang missile na ipinadala ng Iran ay tumama sa isang planta ng kuryente sa lungsod ng Haifa, Israel sa ika-4 na araw ng 12-araw na digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang lugar ay pag-aari ng kompanyang Israeli na Bazan, na responsable sa produksyon ng malaking bahagi ng diesel at gasolina sa bansa.
Mga detalye ng insidente:
Ang missile strike ay nagdulot ng matinding sunog.
Tatlo sa mga tauhang teknikal ng planta ang nasawi.
Tinatayang 200 milyong dolyar ang kabuuang pinsalang idinulot.
Bagama’t bahagyang nakabalik sa normal na operasyon, dalawang buwan pa bago makumpleto ang pagsasaayos.
Kompensasyon:
Ayon sa ulat mula sa website na “Calcalist,” nakatanggap na ang Bazan ng 48 milyong dolyar mula sa espesyal na pondo ng gobyerno ng Israel bilang paunang tulong sa kanilang pagkalugi.
