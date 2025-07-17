Pagpapangalan ng Kalye kay Martir Hassan Nasrallah malapit sa Dambana ni Imam Hussein (AS)

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl Al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa gitna ng masiglang damdaming anti-Zionista sa rehiyon, isinagawa ng Banal na Dambana ni Imam Hussein (AS) sa Karbala ang isang simbolikong hakbang bilang paggalang sa isang kilalang lider ng "Axis of Resistance".
Bagong Pangalan ng Kalye:
Isa sa mga lansangan na patungo sa dambana ay ipinangalan kay Shahid Sayyed Hassan Nasrallah, bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan at sakripisyo sa pakikibaka ng mundo ng Islam.
Reaksiyon ng Publiko:
Ang hakbang ay tinanggap nang masigla ng mga deboto at residente ng Karbala, at naging paksa ng malawakang atensiyon sa social media.
Konteksto:
Layunin ng hakbang na ito na iparating ang respeto sa mga tagapagtanggol ng relihiyon at katarungan, at palakasin ang simbolismo ng pakikibaka sa malapit sa isa sa pinaka-banal na lugar ng Islam.
………….
328
Your Comment