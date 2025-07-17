Pahayag ng Pamahalaan ng Golan Hinggil sa Pag-atake ng Rehimeng Zionista

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl Al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Naglabas ng pahayag ang Ministrong Panlabas ng Pamahalaan ng Golan kaugnay sa mga kamakailang pag-atake ng Israel laban sa Syria, partikular sa Damascus at lalawigan ng Sweida.
Nilalaman ng Pahayag:
Mariing pagkondena sa mga pag-atake ng Israel, na tinawag na isang sinadyang hakbang upang paigtingin ang kaguluhan at destabilization sa rehiyon.
Itinuturing ang kilos bilang lantaran at malubhang paglabag sa Charter ng United Nations at mga batas pandaigdigan.
Ayon sa ulat, nagresulta ang pag-atake sa:
Pagkamatay ng mga inosenteng sibilyan
Pagkakasugat ng dose-dosenang iba pa, kabilang ang mga kababaihan at mga bata
Malawakang pinsala sa imprastruktura at serbisyong publiko
Paninindigan ng Syria:
tinatangi ng pamahalaan ang lahat ng karapatan sa pagtatanggol ng bansa at mamamayan nito alinsunod sa internasyonal na batas.
Hiniling ang pagkapanagot ng Israel sa lahat ng epekto ng nasabing agresyon.
………….
328
Your Comment