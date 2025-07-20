Video | Saraya al-Quds Sinira ang Israeli Military Vehicle sa Gaza Gamit ang Malakas na Pampasabog

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinakita ng Saraya al-Quds, ang armadong sangay ng Islamic Jihad Movement sa Palestine, ang mga eksena ng pagsabog na nagresulta sa pagkasira ng isang Israeli military vehicle sa silangang bahagi ng Shuja'iyya neighborhood sa lungsod ng Gaza. Mga Detalye: Gumamit ang Saraya al-Quds ng isang malakas na improvised explosive device (IED) na kanilang ininhinyero sa pamamagitan ng reverse engineering upang sirain ang sasakyang militar. Ang operasyon ay bahagi ng patuloy na kampanya ng grupo sa tinatawag nilang “Al-Aqsa Flood” battle, na tumutugon sa presensya ng mga puwersang Israeli sa Gaza. Ipinakita sa video ang paglalagay ng bomba sa ilalim ng lupa, ang paglapit ng sasakyang Israeli, at ang matinding pagsabog na naglabas ng makapal na puting usok. ………… 328
20 Hulyo 2025 - 10:34
