Video | Al-Qassam Brigades Naglabas ng Eksena ng Pag-atake sa mga Sundalo at Sasakyang Militar ng Israel sa Jabalia, sa Hilagang Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinakita ng Al-Qassam Brigades, ang mga armadong sangay ng Hamas, ang mga eksena ng pag-atake sa mga sundalo at sasakyang militar ng Israel sa lungsod ng Jabalia sa hilagang bahagi ng Gaza Strip, bilang bahagi ng kanilang “Hajarat Dawood” (Mga Bato ni David) operations series.
Mga Detalye ng Operasyon:
Ipinakita sa video ang dalawang magkahiwalay na operasyon:
Noong Hunyo 23, 2025: Tatlong sundalong Israeli ang napatay mula sa malapitang distansya sa isang ambush sa silangang Jabalia.
Noong Hulyo 12, 2025: Dalawang sasakyang militar ang tinarget—isang Merkava tank gamit ang Tandem 85 rocket, at isa pang sasakyan gamit ang Barq explosive device.
Ipinakita rin ang eksena ng paghahanda ng mga mandirigma, ang kanilang paglapit sa target sa gitna ng mga guho, at ang eksaktong sandali ng pagsabog.
Sa isa sa mga eksena, narinig ang isang mandirigma na nagsabi: “Ngayon ang araw na inaasahan... ihahain natin sa hukbong ito ang iba’t ibang anyo ng pagdurusa.”
Karagdagang Operasyon:
Noong Hulyo 14–16, 2025: Tatlong Merkava tanks at isang D9 bulldozer ang tinarget sa iba't ibang bahagi ng Jabalia gamit ang matitinding pampasabog.
Nakita rin sa video ang paglapag ng Israeli helicopter para sa evacuation matapos ang mga pag-atake.
