Talumpati ni Ayatollah A’rafi: Ang Diskursong Rebolusyonaryo at ang Landas Patungo sa Liwanag

Sa ngalan ng Diyos, ang Pinakamaawain, ang Pinakamahabagin
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyanag Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Mga kapatid sa pananampalataya, mga tagapagtaguyod ng karunungan, mga guro, estudyante, at mga pinuno ng ating seminaryo at lipunang Islamiko.
Ngayong araw, sa panahong puno ng pagbabago, pagsubok, at pag-asa, tinatawagan tayo ng ating panahon na muling igiit ang ating paninindigan sa mga haligi ng Islam, sa diwa ng rebolusyon, at sa dakilang misyon ng pamumuno. Tulad ng binigyang-diin ni Ayatollah Alireza Arafi, ito ay isang makasaysayang pagliko na hindi lamang sinusubok ang ating katatagan kundi inihahanda rin ang daan patungo sa hinaharap na pinagpala—ang paglitaw ni Imam Mahdi (AJ).
Ang Rebolusyon Bilang Liwanag Ang rebolusyon ay hindi lamang isang politikal na pag-aalsa. Ito ay isang kultural, espiritwal, at pang-agham na kilusan na nagsisilbing tanglaw sa mga lipunang Muslim. Sa gitna ng panggigipit ng mga makapangyarihang bansa, gamit ang mga makabago’t mapanirang teknolohiya, pinagtitibay natin na ang diskurso ng Islamikong rebolusyon ay ang ating sagot, ang ating sandata, at ang ating pag-asa.
Ang Papel ng Mga Tagapagturo at Tagapamuno Sa panahong ito ng artipisyal na katalinuhan, disimpormasyon, at digmaang ideolohikal, ang responsibilidad ng ating mga guro at klerigo ay mas lalong naging mahalaga. Itaguyod natin ang kaalaman, palalimin ang pananampalataya, at patatagin ang kamalayan ng ating mga kabataan. Ang paghubog ng puso, isipan, at kalooban ng ating lipunan ay ang tunay na rebolusyon na bumabago sa kasaysayan.
Panawagan Para sa Pagkakaisa Ngayon, higit kailanman, kailangan ng Ummah Islamiko ang pagkakaisa. Ang mga tagapagtanggol ng katotohanan—mula sa Iran hanggang Yemen, mula Iraq hanggang Gaza—ay sumasalungat sa mga mapa ng dominasyon at pagbura ng pagkakakilanlan. Tayo ay nararapat tumindig, hindi bilang hiwa-hiwalay na tinig, kundi bilang isang alon ng katotohanan, isang sagisag ng katatagan na nagtataguyod sa kabuuang sangkatauhan.
Pamumuno sa Panahon ng Teknolohiya Sa pag-usbong ng artipisyal na katalinuhan, sinisimulan na ng ating mga seminaryo ang paggamit nito upang isulong ang Islamikong kaalaman at misyon. Ito’y hindi lamang pag-angkop, kundi isang hakbang upang itaas ang antas ng pag-aaral, pag-aanalisa, at pakikipag-ugnayan sa mas malawak na mundo.
Ang Mensahe ng Pananampalataya Mga kapatid, ang ating landas ay hindi madali, ngunit ito ay makabuluhan. Kung ang diskurso ng rebolusyonaryong Islam ay mananatili sa puso ng bawat guro, estudyante, at mamamayang may pananalig—ang liwanag ng paglitaw ni Imam Mahdi (AJ) ay higit na lalapit sa atin.
Bilang pagtatapos, ipinapanibago natin ang ating tipan—kay Imam Mahdi (AJ), kay Imam Reza (AS), sa dakilang Imam Khomeini (RA), sa Rakyat ng Iran, sa mga martir ng karangalan. Sa diwang ito, tayo’y maglilingkod, magtuturo, at magtatanggol ng pananampalataya—hindi para sa kapangyarihan kundi para sa pag-asa.
Wassalamu ‘alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.
…………
328
Your Comment