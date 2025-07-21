Sa kauna-unahang pagkakataon, inamin ng hukbong mananakop ang matinding pagbawas ng kanilang mga tauhan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isinulat ng pahayagang Zionistang Maariv: Ang hukbong Israel ay kasalukuyang nakararanas ng kakulangan ng 300 opisyal sa mga posisyon ng komandante ng yunit sa mga pangkat ng panlupang labanan.
Ayon sa pahayagan, ang kakulangan ng mga opisyal ay nakatuon sa yunit ng inhinyeriya, na dumaranas ng matinding kakulangan ng mga komandante ng yunit, mga pangkat ng inhinyeriya, at mga yunit ng infantry.
Binanggit ng pahayagan na inamin ng hukbo na mahirap hikayatin ang mga kwalipikadong sundalo na magpatala sa kurso ng pagiging opisyal, kaya’t sa mga nakaraang buwan ay napilitan silang magtalaga ng mga opisyal mula sa mga regular at reserbang yunit na hindi nakadalo sa kurso ng komandante ng kompanya.
Samantala, ayon sa Maariv na sinipi ang tanggapan ng tagapagsalita ng hukbong mananakop, walang puwang sa pagitan ng mga komandante ng dibisyon sa mga batalyon at mga regular na yunit.
