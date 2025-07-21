Araghchi: Walang bisa ang anumang pagsisikap ng tatlong bansang Europeo para buhayin muli ang mga resolusyong kinansela ng UN Security Council

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinahayag ni Seyyed Abbas Araghchi, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran, sa isang liham sa Kalihim-Heneral ng United Nations, Pangulo ng Security Council, Mataas na Kinatawan ng European Union, at mga miyembro ng Security Council, na ang anumang pagsisikap ng tatlong bansang Europeo (E3) upang buhayin muli ang mga resolusyong kinansela ng UN ay walang bisa sa batas.
Sa liham, ipinaliwanag ni Araghchi kung bakit ang E3 ay walang legal, politikal, o moral na karapatan upang buhayin ang mekanismo ng Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) o ang Resolusyon 2231 ng UN (ipinatupad noong 2015).
Binanggit niya na ang JCPOA ay isang programa ng aksyon, hindi isang kasunduan, kaya’t ang pagiging “participant” ay nakabatay sa patuloy na pagsunod at mabuting hangarin. Dahil dito, ang mga hakbang ng E3 ay salungat sa diwa ng pakikilahok, kaya’t ang paggamit ng dispute resolution mechanism (DRM) ay walang bisa.
Tinuligsa rin niya ang mga pahayag ng EU na nagpapakita ng masamang hangarin upang hadlangan ang mga karapatan ng Iran sa ilalim ng Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT).
Sa liham, binanggit ang mga naunang komunikasyon ng Iran sa UN na nagpapakita ng:
- Pormal na pag-activate ng DRM noong Mayo 10, 2018 matapos ang paglabas ng US sa JCPOA.
- Pagkakumpleto ng proseso ng DRM ng Iran.
- Kawalan ng legal na karapatan ng E3 upang gamitin muli ang mekanismo.
- Paglabag ng E3 sa mga pangunahing obligasyon tulad ng pagpapanatili ng mga benepisyong pang-ekonomiya para sa Iran.
Binanggit din ni Araghchi ang mga dokumentadong pagkukulang ng E3, kabilang ang:
- Kawalan ng konkretong mekanismo upang protektahan ang mga negosyanteng Europeo mula sa mga parusang Amerikano.
- Pagkabigo sa pagpapatuloy ng legal na kalakalan sa Iran.
- Pagkakabigo sa mga pangakong ginawa sa mga pahayag ng mga ministro noong 2018.
Sa huli, iginiit ng Iran na:
- Natapos na nito ang proseso ng DRM.
- Walang legal na karapatan ang E3 upang buhayin ito.
- Ang anumang bagong pagsisikap ay itinuturing na pag-abuso sa proseso, na dapat tanggihan ng pandaigdigang komunidad.
Sa mga nakaraang linggo, tahasang sinuportahan ng E3/European Union ang mga walang-probokasyong pag-atake ng Israel at kasunod nito ng Estados Unidos—na naganap mismo sa gitna ng negosasyong nuklear sa pagitan ng Iran at US—laban sa mga pasilidad na nuklear na nasa ilalim ng pangangalaga ng IAEA at mga tirahang lugar. Ang mga pag-atakeng ito ay nagdulot ng pagkamatay ng maraming kababaihan, bata, siyentipiko, at retiradong opisyal ng militar. Ayon sa liham ni Seyyed Abbas Araghchi, ang mga bansang E3 ay kasabwat sa mga krimen ng digmaan at walang karapatang moral, legal, o politikal upang gamitin ang mekanismo ng JCPOA o Resolusyon 2231 ng UN.
Binatikos ang mga pahayag ng mga lider ng E3, kabilang ang Chancellor ng Germany na nagsabing “Ito ay maruming trabaho na ginagawa ng Israel para sa ating lahat,” bilang pag-amin sa pakikilahok sa agresyon.
Sa halip na kondenahin ang mga pag-atake, sinuportahan ng France at UK ang karapatan ng Israel sa “depensa,” kahit na ang mga pag-atake ay hindi pinukaw. Bukod pa rito, nagbigay sila ng armas at suporta sa militar sa Israel—na binanggit mismo ng French Defense Minister noong Hunyo 25, 2025.
Ang mga aksyong ito ay lumampas sa diplomatikong pagkiling at itinuturing na direktang pakikilahok sa ilegal na agresyon. Dahil dito, sinira ng E3 ang pundasyon ng JCPOA at ang tiwala sa kanilang pagiging “mga kalahok” sa kasunduan.
Pati ang EU bilang tagapag-ugnay ng JCPOA ay lumabag sa mga obligasyon nito, sa pamamagitan ng paghingi ng “pagtigil sa programang nuklear ng Iran,” ayon sa pahayag ni Kaya Kallas noong Hulyo 1, 2025.
Sa konklusyon ng liham, iginiit ng Iran na:
- Natapos na nito ang legal na proseso ng DRM.
- Ang E3 ay walang karapatang gamitin ito, dahil sa kanilang sariling mga paglabag.
- Ang kanilang mga aksyon ay banta sa pandaigdigang kapayapaan at seguridad.
Hiniling ng Iran na ang liham ay ipamahagi bilang opisyal na dokumento sa UN General Assembly at Security Council, at nanawagan ng pagbabayad ng danyos mula sa US at E3 para sa mga pinsalang dulot ng kanilang mga aksyon.
