Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Lumalakas ang tensyon sa pagitan ng Egypt at Israel matapos ang direktang digmaan ng Israel laban sa Iran—ang unang ganap na digmaan ng Israel laban sa isang estado mula pa noong Yom Kippur War noong 1973.
Isang mamamahayag ng Israel ang nagbiro na pagkatapos ng Iran, ang “final match” ay laban sa Turkey, na inihalintulad sa isang football tournament. Nang tanungin, sinabi niyang puwede ring Egypt ang susunod. Bagamat biro, ipinapakita nito ang ambisyon ng Israel na ipakita ang kapangyarihan nito sa rehiyon.
Egypt sa gilid ng banggaan:
- Ang walang tigil na pag-atake ng Israel sa Gaza, na nagdulot ng higit sa 55,000 pagkamatay, ay nagbigay babala sa Egypt.
- Ang mga panukala ng mga ekstremistang ministro ng Israel na palayasin ang mga Palestino patungong Sinai ay nag-udyok sa Egypt na maghanda ng militar.
- Tinawag ni Steve Witkoff, espesyal na kinatawan ni Donald Trump, ang Egypt bilang “punto ng pagsabog,” na maaaring mawala bilang kaalyado ng Amerika.
Pagtaas ng tensyon:
- Nagpakita ang Egypt ng suporta sa Iran at pinalakas ang presensyang militar sa Sinai.
- Ang Israel ay nag-aalala sa pagtaas ng tropa ng Egypt, na itinuturing nitong paglabag sa kasunduan sa kapayapaan.
- Tumigil ang pagtatalaga ng mga diplomat, at bumaba ang relasyon sa pinakamababang antas.
Geopolitikal na pagbabago:
- Nakipag-ugnayan ang Egypt sa China para sa mga pagsasanay militar, kabilang ang “Eagles of Civilization 2025.”
- Bumibili ang Egypt ng mga advanced na fighter jets mula sa China, gaya ng J-10C at J-35.
- Lumalalim ang ugnayan ng China sa rehiyon, na maaaring magdulot ng proxy war sa pagitan ng mga superpower.
Pananaw sa kapayapaan:
- Ayon sa ulat, kailangan ng rehiyon ng isang bagong kasunduan sa kapayapaan na mas inklusibo kaysa sa Camp David at Abraham Accords.
- Dapat itong tugunan ang ugat ng alitan—ang isyu ng Palestina—at magbigay ng pangmatagalang solusyon batay sa mga resolusyon ng UN.
