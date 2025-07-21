Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Fox News, na itinatag ni Rupert Murdoch noong 1996, ay hindi lamang isang news network kundi ang pangunahing tinig ng kanan sa Amerika. Sa media landscape ng U.S., ito ay may natatanging posisyon, lalo na sa mga tagasubaybay na may konserbatibong pananaw.
Ayon sa datos mula sa Pew Research Center (Marso 2025), narito ang 6 mahahalagang punto tungkol sa Fox News at mga manonood nito:
Antas ng tagasubaybay at tiwala ng publiko:
38% ng mga Amerikano ay regular na nanonood ng Fox News—katumbas ng ABC (36%) at NBC (35%).
37% ay may tiwala sa Fox News, habang 42% ay walang tiwala—ang pinakamataas na antas ng kawalan ng tiwala sa 30 news sources.
Pagkakaiba ng pananaw ng Republicans at Democrats:
56% ng Republicans ay may tiwala sa Fox News.
64% ng Democrats ay walang tiwala dito, bagamat 18% sa kanila ay nanonood pa rin ng network.
Ideolohikal na posisyon ng mga manonood:
Karamihan sa audience ng Fox News ay nasa kanan ng political spectrum, ngunit hindi kasing tindi ng mga tagasubaybay ng Breitbart o Newsmax.
Edad ng mga manonood:
47% ng mga edad 65 pataas at 45% ng mga edad 50–64 ay regular na nanonood.
Sa mga edad 30 pababa, 28% lamang ang sumusubaybay.
76% ng Republicans na edad 65 pataas ay may tiwala sa Fox News, kumpara sa 41% ng mga kabataang Republicans.
Papel sa halalan ng 2024:
50% ng mga Amerikano ay gumamit ng Fox News bilang pangunahing o alternatibong source ng balita.
69% ng Republicans kumpara sa 32% ng Democrats ang pumili ng Fox News bilang source.
Pinakapopular na source ng balita sa politika noong 2024:
Fox News ang nanguna sa 13% bilang pangunahing source, sinundan ng CNN (10%), local TV (6%), at ABC (5%).
22% ng mga edad 65 pataas ang pumili ng Fox News bilang pangunahing source, kumpara sa 5% ng mga edad 30 pababa.
