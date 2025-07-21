Nabigo ang Ankara sa Sweida: Estratehikong pag-atras ng Turkey mula sa timog Syria

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Habang aktibong nakikilahok ang Israel, Estados Unidos, at iba pang mga aktor sa rehiyon sa mga kaganapan sa lalawigan ng Sweida sa Syria, nanatiling tagamasid lamang ang Turkey—isang sitwasyong tinawag ng mga Turkish analyst na “tahimik na pagkatalo” ng Ankara.
Bagamat kontrobersyal ang mga pahayag ni Ahmad al-Sharaa, pinuno ng pansamantalang gobyerno ng Syria, kabilang ang pagtanggap sa pag-atake ng Israel bilang “interbensyon” at pagtatanggol sa papel ng mga tribo laban sa Druze, malinaw na lumabas ang Turkey sa mga kaganapan sa Sweida nang walang tagumpay.
Hindi nagpakita ng neutralidad ang Turkey o suporta sa mga minorya ng Syria. Sa halip, ipinahayag ni Pangulong Erdoğan ang buong suporta sa pamahalaang Jolani at ang kahandaang tumulong sa militar nito. Pinagbintangan pa ng mga media na kaanib sa AK Party ang Druze na bumubuo ng “logistikong daanan” sa pagitan ng Sweida at silangang Euphrates.
Sa harap ng pag-atake ng Israel sa Syria, nanatiling walang aksyon ang Turkey, na maaaring mag-udyok kay al-Sharaa na muling suriin ang relasyon sa Ankara. Ang muling pagsusuri ay maaaring humantong sa pag-aayos ng ugnayan sa ilalim ng impluwensiya ng Israel at US sa pamamahala ng krisis.
Posibleng tanggapin ng Turkey ang pagkakahati ng impluwensiya sa Syria:
- Israel sa timog hanggang Damascus
- Turkey sa hilagang-kanluran
- Mga Kurdish sa silangan na umaasa sa suporta ng US
May posibilidad ding pigilan ng Israel ang pagpapalakas ng militar ng pamahalaang Jolani sa tulong ng Turkey. Samantala, nanawagan si Ahmet Davutoğlu ng bagong estratehiya na nakatuon sa Damascus at nagbabala sa pagkalat ng kaguluhan sa Lebanon.
Iba’t ibang pananaw mula sa mga Turkish analyst:
- Mustafa Karaalioğlu: hinikayat ang “rasyonalidad” sa halip na emosyon
- Cem Küçük: nanawagan ng aksyon sa silangang Euphrates
- Editor ng Milliyet: binanggit ang posibilidad ng digmaan sa pagitan ng Turkey at Israel, at hinikayat ang paghahanda, kabilang ang pagpapadala ng S-400 defense systems sa Syria
Sa huli, binigyang-diin ang pangangailangan ng pagkakaisa sa loob ng Turkey upang harapin ang banta ng Israel, at iwasan ang pagkakawatak-watak sa lipunan.
……………
328
Your Comment