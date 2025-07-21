UNICEF: Ang Gaza ay naging libingan ng mga bata

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Base sa tagapagsalita ng rehiyonal na tanggapan ng UNICEF, binatikos niya ang patuloy na pagharang ng Israel sa pagpasok ng makataong tulong sa Gaza Strip. Sa panayam sa Al Jazeera, nagbabala siya na ang Gaza ay naging libingan ng mga bata dahil sa matinding krisis at kawalan ng aksyon mula sa pandaigdigang komunidad.
Idinagdag pa niya na ang pagkakakulong ng Gaza at ang mga hadlang sa pagpasok ng tulong ay pangunahing dahilan ng pagtaas ng bilang ng mga namamatay sa rehiyon.
Binanggit ng opisyal ng UN na maraming kahilingan para sa makataong tulong ang tinanggihan ng Israel, na nagresulta sa kasalukuyang kalagayan ng Gaza—isang lugar na ngayon ay sinasalamin ng matinding pagdurusa, lalo na sa mga bata.
