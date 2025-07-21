Admiral Mousavi: Pinalitan ng mga bagong sistema ang mga nasirang air defense systems

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sianbi ni Admiral Mahmoud Mousavi, Deputy Chief of Operations ng Iranian Army, napalitan na ang mga nasirang sistema ng depensa sa himpapawid ng Iran ng mga bagong teknolohiya, at matagumpay na naipagtanggol ang airspace ng bansa.
Sa kanyang pahayag, binigyang-diin niya ang mga tagumpay ng Iranian Armed Forces sa loob ng 12 araw ng tinatawag na “Banal na Depensa.”
- Sinabi niyang ang unang hakbang ng kalaban—Israel—ay ang pag-atake sa radar at air defense systems ng Iran.
- Gayunpaman, nagtrabaho nang walang pahinga ang mga puwersa ng Iran upang harapin ang agresyon, at agad na ipinalit ang mga nasirang sistema sa mga bagong teknolohiya sa mga naunang tinukoy na lokasyon.
Binanggit din ni Mousavi na ang Israel ay hindi nag-iisa sa digmaan—tumulong ang Amerika at NATO sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon at suporta.
- Ayon sa kanya, ang mga kakayahan ng Iran ay napakataas kaya’t hindi kayang harapin ng Israel nang mag-isa.
- Tinawag niya ang Amerika bilang kasabwat sa mga krimen ng Israel.
Sa pagtatapos ng kanyang pahayag, sinabi ni Mousavi na ang pagkakaisa ng sambayanang Iranian at ng kanilang hukbong sandatahan ay hindi matitinag, at tulad ng walong taon ng Banal na Depensa, hindi magtatagumpay ang kalaban sa harap ng Iran.
……………
328
Your Comment