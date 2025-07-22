Pagpapaputok ng Misil mula Yemen patungong mga Teritoryong Sinakop

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Base sa mga ulat ng media ng Hebreo na binanggit ang hukbong militar ng rehimeng Siyonista, isang misil ang pinaputok mula sa Yemen ngayong Martes ng umaga, na nagresulta sa pagtakbo ng milyun-milyong Siyonista patungo sa mga silungan.
Ayon sa AhluBayt News Agency (ABNA), iniulat ng media ng Hebreo na isang misil ang pinaputok mula sa Yemen ngayong Martes ng umaga, na nagdulot ng pagkaantala sa operasyon ng Ben Gurion Airport at paglikas ng milyun-milyong mamamayan.
Sa pahayag ng hukbong militar ng rehimeng Siyonista, hiniling sa mga mamamayan na sundin ang mga tagubilin ng Home Front Command.
Iniulat ng hukbong militar ng Israel na ang mga sirena ng air raid ay tumunog sa ilang rehiyon sa loob ng mga sinakop na teritoryo dahil sa pagpapaputok ng misil mula Yemen, at binigyang-diin na ang mga detalye ay kasalukuyang sinusuri.
Sa ikatlong pahayag, iginiit ng hukbong mananakop na ang Air Force ay matagumpay na na-intercept ang misil mula Yemen, at binanggit na ang babala ay inilabas alinsunod sa mga pamantayang pamamaraan.
Ilang sandali matapos matukoy ang pagpapaputok, tumunog ang mga sirena ng air raid at isinara ang airspace ng mga sinakop na teritoryo. Ang pagpapaputok ng misil mula Yemen ay naganap isang araw matapos ang mga airstrike ng rehimeng Siyonista sa lungsod ng Hudaydah sa kanlurang bahagi ng Yemen.
……….
328
Your Comment