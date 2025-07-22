Imbestigasyon ng Pulisya sa Pag-atake sa Moske ni Imam Ali (AS) sa Denmark

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Moske ni Imam Ali (AS) sa Copenhagen, sa Denmark ay inatake ng ekstremistang grupong "Generation Identity" at nagsimula na ang imbestigasyon ng pulisya ukol dito.
Buod ng Insidente:
Noong nakaraang Biyernes, apat na kabataang miyembro ng grupong "Generation Identity" ang umakyat sa bubong ng mosque, nagpasabog ng pulang smoke bombs, at nagpakita ng banner na may mensaheng kontra-Islam at kontra-imigrasyon.
Tinukoy ng pamunuan ng mosque ang insidente bilang isang "lantad na pag-atake" sa karapatang magsagawa ng mapayapang relihiyosong ritwal.
Sinimulan ng pulisya ng Copenhagen ang imbestigasyon, ngunit wala pang ibinibigay na karagdagang detalye.
Mga Pahayag:
Ayon sa tagapagsalita ng grupo, layunin ng kanilang kilos ang pagtuon sa katotohanang ang mosque ay "simbolo ng mga bagay na hindi bahagi ng Denmark."
Itinuring ng grupo ang kanilang kilos bilang "civil disobedience," habang tinawag ito ng pamunuan ng mosque na isang "mapanirang at agresibong aksyon."
Reaksyon ng Moske:
Iginiit ng mosque ang kanilang pagiging isang mapayapang institusyong relihiyoso at tinanggihan ang anumang kaugnayan sa mga dayuhang programang pampulitika.
Hiniling nila ang pantay na proteksyon sa ilalim ng batas, tulad ng ibang mga lugar ng pagsamba.
Tungkol sa Moske ni Imam Ali (AS):
Itinatag noong 2000 sa Copenhagen, ito ang pinakamalaking moske sa Denmark.
Nag-aalok ng mga programa sa wikang Danish, Persian, Arabic, at English.
Nagsimula ang proyekto noong 1994 sa tulong ng mga Shia scholars at institusyon, kabilang ang opisina ni Ayatollah Sistani.
May tatlong palapag, may kapasidad na 1,500 katao, at may mga modernong pasilidad para sa mga relihiyosong aktibidad at mga seminar.
