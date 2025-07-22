Pakikiisa sa Palestina sa Tunog ng mga Kaldero: Protesta sa Amsterdam laban sa Gutom sa Gaza + Video
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang grupo ng mga mamamayan sa lungsod ng Amsterdam, kabisera ng Netherlands, ay nagsagawa ng protesta gamit ang tunog ng mga kutsara at kaldero upang ipakita ang kanilang pakikiisa sa mga mamamayan ng Palestina at upang kondenahin ang patakaran ng pagpapagutom sa mga tao sa Gaza. Ang pagtitipong ito ay nagsilbing simbolo ng tahimik na sigaw ng mga mamamayan ng Gaza laban sa matinding pagkubkob at taggutom sa rehiyong apektado ng digmaan. Ang mga kalahok ay nagsisigaw ng mga panawagan para sa agarang pagtigil ng mga krimen ng rehimeng Siyonista at ng mga makataong panggigipit laban sa mga sibilyang Palestino. ………… 328
Your Comment