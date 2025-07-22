"Kata’ib al-Mujahideen" Inanunsyo ang Pag-atake sa Tankeng Zionista "Merkava" gamit ang Napakalakas na Pampasabog sa Lupa

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Base sa pahayag ng Kata’ib al-Mujahideen, isang tankeng Merkava ng Israel ang tinarget gamit ang isang napakalakas na pampasabog sa lupa (uri: Hameem 2) sa paligid ng Mosque al-Ridwan sa Shuja'iyya, silangang Gaza.
Karagdagang Detalye:
Ayon sa ulat ng Reuters, hindi bababa sa 59 katao ang napatay ng Israeli tanks habang sinusubukang kumuha ng tulong mula sa mga trak ng humanitarian aid noong Hulyo 15.
Ang insidenteng ito ay bahagi ng patuloy na krisis sa kagutuman sa Gaza, kung saan maraming bata, matatanda, at kababaihan ang namamatay.
Patuloy na tinatanggihan ng Israel ang pagpasok ng mga humanitarian aid sa Gaza, sa gitna ng walang tigil na airstrikes at pagtaas ng bilang ng mga sibilyang biktima.
…………
328
Your Comment