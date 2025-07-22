Media ng Israel Itinakda ang Petsa ng Pagtatapos ng Operasyong "Merkabat Gideon" sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Base sa mga ulat ng media ng Israel noong Linggo, inaasahang matatapos ang Operasyong "Merkabat Gideon" sa loob ng humigit-kumulang isang linggo.
Mga Pangunahing Punto:
Inilahad ng militar ng Israel sa mga lider pampulitika ang dalawang opsyon kung walang kasunduan ang marating:
Buong okupasyon ng Gaza Strip at pagpapatupad ng kontrol militar.
Pagkakubkob sa sentro ng Gaza City at mga kampo ng mga refugee, na magreresulta sa kontrol sa halos 90% ng teritoryo.
Si Chief of Staff Eyal Zamir ay nagsagawa ng inspeksyon sa Gaza kasama ang mga mataas na opisyal ng militar, kabilang ang commander ng southern region at ng 98th division.
Pinuri ni Zamir ang mga tagumpay ng militar, na aniya’y nagpapabilis sa resolusyon ng labanan laban sa Hamas at nagbibigay daan sa posibleng kasunduan para sa pagpapalaya ng mga bihag.
Konteksto ng Humanitarian Crisis:
Ang pahayag ay ginawa sa gitna ng matinding kagutuman sa Gaza, kung saan maraming bata, matatanda, at kababaihan ang namamatay.
Patuloy ang pagtanggi ng Israel sa pagpasok ng humanitarian aid, kasabay ng walang tigil na airstrikes at tumataas na bilang ng mga sibilyang biktima.
………….
328
Your Comment