Pag-atake ng Drone mula Yemen Tumama sa mga Sinakop na Teritoryo nang Walang Babala

22 Hulyo 2025 - 10:43
Ayon sa ulat ng media ng Israel, isang drone attack mula Yemen ang tumama sa mga sinakop na teritoryo.

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Base sa ulat ng media ng Israel, isang drone attack mula Yemen ang tumama sa mga sinakop na teritoryo.

Detalye ng Insidente:

Iniulat ng Israeli military radio na isang drone ang pinaputok mula sa teritoryo ng Yemen patungong mga sinakop na lugar.

Walang sirena ang tumunog bago ang pag-atake, na nagdulot ng pangamba sa mga opisyal ng militar ng Israel tungkol sa hindi paggana ng kanilang sistema ng babala.

Konteksto:

Sa mga nakaraang buwan, ang rehimeng Israeli ay paulit-ulit na tinarget ng missile at drone attacks mula sa mga armadong pwersa ng Yemen.

Lalong tumindi ang mga pag-atake ng Ansarullah ng Yemen mula nang magsimula ang digmaan sa Gaza, kabilang ang mga target tulad ng pantalan ng Eilat.

