Pag-atake ng Drone mula Yemen Tumama sa mga Sinakop na Teritoryo nang Walang Babala

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Base sa ulat ng media ng Israel, isang drone attack mula Yemen ang tumama sa mga sinakop na teritoryo.
Detalye ng Insidente:
Iniulat ng Israeli military radio na isang drone ang pinaputok mula sa teritoryo ng Yemen patungong mga sinakop na lugar.
Walang sirena ang tumunog bago ang pag-atake, na nagdulot ng pangamba sa mga opisyal ng militar ng Israel tungkol sa hindi paggana ng kanilang sistema ng babala.
Konteksto:
Sa mga nakaraang buwan, ang rehimeng Israeli ay paulit-ulit na tinarget ng missile at drone attacks mula sa mga armadong pwersa ng Yemen.
Lalong tumindi ang mga pag-atake ng Ansarullah ng Yemen mula nang magsimula ang digmaan sa Gaza, kabilang ang mga target tulad ng pantalan ng Eilat.
