Sistema ng Air Defense ng Iran Pinatras ang Kaaway na Siyonista: Mataas na Heneral

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Mula kay Brigadier General Alireza Sabahi Fard, kumander ng Khatam al-Anbiya Air Defense Base, matagumpay na pinatras ng sistema ng air defense ng Iran ang kaaway na Siyonista sa pinakahuling agresyon ng US-Israel.
Mga Pahayag at Detalye:
Sa kanyang pulong kay Brigadier General Majid Mousavi ng IRGC Aerospace Force, sinabi ni Sabahi Fard na hindi lamang napigilan ang mga layunin ng rehimeng Siyonista, kundi napilitang umatras ang kanilang mga pwersa.
Binanggit niya ang kahalagahan ng lokal na kaalaman at teknikal na kakayahan, at iginiit na ang dugo ng mga sundalo at sibilyan na nasawi sa 12-araw na agresyon ay hindi masasayang.
Ayon sa kanya, lumalala ang sitwasyon sa mga sinakop na teritoryo, partikular sa Tel Aviv at Haifa, matapos ang tugon ng Iran sa agresyon ng Israel.
Nangako siya na handa ang air defense forces ng Iran na ipagtanggol ang himpapawid ng bansa laban sa anumang bagong agresyon.
Pagpupugay sa Pagkakaisa:
Sa parehong pulong, binigyang-pugay ni Brigadier General Majid Mousavi ang mga martir ng digmaan at pinuri ang pagkakaisa ng mamamayan sa paghadlang sa mga pakana ng kaaway.
Konteksto ng Labanan:
Nagsimula ang agresyon ng Israel sa Iran noong Hunyo 13 at tumagal ng 12 araw.
Dahil sa matinding tugon ng Iran, napilitan ang Israel at ang pangunahing tagasuporta nitong Estados Unidos na humiling ng ceasefire.
Binalaan ng Iran na mananatiling handa ang militar sakaling muling lumabag ang Israel sa kasunduan.
