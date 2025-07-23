Sheikh Qassem binigyang-diin ang malaking responsibilidad sa nangyayari sa Gaza at nanawagan sa mga bansang Arabo at Islamiko

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang pahayag mula sa Kalihim-Heneral ng Hezbollah na si Sheikh Naeem Qassem, ipinunto niya na “ang katahimikan ng mundo sa nangyayari sa Gaza ay isang pagkondena sa mga sistema at mga pinuno” at aniya’y sinisira nito ang tinatawag na "internasyonal na batas."
Sinabi ni Sheikh Qassem na ang dinaranas ng mamamayang Palestino sa Gaza ay isang "pananakop ng Estados Unidos at Israel, lumalagpas sa mga hangganan ng kalupitan, pagpatay, gutom, at genocidio," at dagdag pa niya: "lumalampas ito sa lahat ng pamantayan ng moralidad at pagkatao."
Binanggit din niya na hindi sapat ang panawagan ng 25 bansa para itigil ang digmaan—dahil hindi nito nililinis ang kanilang pananagutan sa nangyayari.
Nanawagan siya sa mga bansang Arabo at Islamiko, maging mga pinuno at mamamayan, na hindi dapat manatiling tahimik o tagamasid. Sa halip, inanyayahan niya silang putulin ang mga relasyon sa Israel, isara ang mga embahada, itigil ang kalakalan, at magsanib-puwersa upang suportahan ang Palestina at Gaza, kahit sa pinakamababang antas.
Ipinahayag ni Sheikh Qassem na ang Estados Unidos ay mapipilitang umatras kung makikita nito na ang mundo ng Arabo at Islamiko ay nagkakaisa para sa Palestina.
Babala rin niya: ang pang-aapi ay darating din sa mga tahimik na saksi sa kawalang-katarungan, at ang sobrang kalupitan at kayabangan ng Israel ang magiging dahilan ng pagbagsak nito.
Samantala, ang Gaza ay kasalukuyang dumaranas ng matinding gutom. Ayon sa Ministry of Health sa Gaza, ang rehiyon ay nasa aktwal na antas ng taggutom—may malubhang kakulangan sa mga pangunahing pagkain, at isang malalang pagkalat ng matinding malnutrisyon sa populasyon.
Tumaas ang bilang ng mga namamatay dahil sa gutom at malnutrisyon, at idinagdag pa ng ministeryo na nagaganap ang mga madugong masaker malapit sa mga sentro ng pamamahagi ng ayuda—na naglalagay sa panganib sa buhay ng libu-libong mamamayan sa Gaza.
