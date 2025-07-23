Talakayan hinggil sa nuclear negotiations sa pagitan ng Iran, Russia, at China sa Tehran

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nagpulong ang mga kinatawan ng Iran, Russia, at China noong Martes sa isang trilateral diplomatic meeting na ginanap sa Tehran, sa pangunguna ng Iranian Ministry of Foreign Affairs.
Sa pagpupulong, tinalakay ng mga kalahok ang pinakabagong mga pangyayari kaugnay sa nuclear negotiations, mga paraan upang alisin ang mga "hindi makatarungang" parusa, pati na rin ang mga kaugnay na isyu.
Binibigyang-diin ng mga partido ang kanilang masigasig na layunin para ipagpatuloy ang mas malapit na koordinasyon at konsultasyon, upang pag-isahin ang mga posisyon at hakbang. Napagkasunduan rin ang pagpapatuloy ng ganitong mga pagpupulong sa iba't ibang antas sa mga susunod na linggo.
Sa gilid ng pagpupulong, nakipagtagpo ang mga pinuno ng delegasyon mula Russia at China sa dalawang mataas na opisyal ng Iranian Ministry of Foreign Affairs—ang Deputy Minister for Political Affairs at ang Director General ng Department of International Peace and Security—at nagsagawa ng magkakahiwalay na talakayan.
