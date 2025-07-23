Pinuno ng Hukuman sa Iran: Ang papel ng pamumuno ng Lider ng Islamikong Rebolusyon at pagkakaisa ng mamamayan ang dahilan ng pagkabigo ng mga plano ng

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sinabi ni Gholamhossein Ejei, pinuno ng judiciary sa Iran, mabilis at matatag na tumugon ang bansa sa kamakailang pagsalakay ng Israel. Ipinunto niya na agad naglabas ng mga desisyon si Ayatollah Khamenei upang magtalaga ng kapalit para sa mga apektado, kaya’t naipagpatuloy ang pamamalakad nang walang pagkaantala.
Sa isang panayam sa Iranian TV noong Lunes ng gabi, sinabi ni Ejei na ang mga opisyal ng bansa ay nagdaos ng sunod-sunod at nakatakdang pagpupulong sa matataas na antas pagkatapos ng pag-atake.
Binigyang-diin niya na dalawang pangunahing salik ang naging dahilan ng pagkabigo ng plano ng Israel: ang karunungan ng pamunuan ng Iran at ang pagkakaisa ng mamamayan nito.
Aniya, layunin ng Israel ang lumikha ng kaguluhan sa loob ng bansa sa pamamagitan ng pag-atake sa kulungan ng Evin upang magdulot ng tensyon sa seguridad—subalit nabigo sila.
Dagdag pa niya, hindi Iran ang nagsimula ng digmaan, ngunit matapang itong tumugon sa agresyon.
Kaugnay sa mga kaganapan sa seguridad, iniulat ni Ejei na humigit-kumulang 2,000 katao ang inaresto, ngunit marami sa kanila ang pinalaya pagkatapos ng imbestigasyong nagpakita ng kawalan ng koneksyon sa anumang aktibidad ng kaaway.
Sa usapin naman ng digmaan sa Gaza, sinabi niya na ang mga krimen ng rehimeng Zionista sa rehiyon ay nasa pinakatuktok na antas sa loob ng nakalipas na 20 buwan—at patuloy pa rin ito hanggang sa ngayon.
