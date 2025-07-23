Matinding Krisis sa Tubig sa Hebron dulot ng kontrol ng Israel sa pinagkukunan ng tubig

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isa sa pinakamabibigat na hamon na kinakaharap ng mga Palestino ay ang krisis sa tubig sa lungsod ng Hebron sa timog ng West Bank, kung saan matagal nang kinokontrol ng Israel ang mga pinagkukunan ng tubig mula nang lagdaan ang Oslo Accords. Pinapalakas pa ng Israel ang kontrol nito sa mga underground aquifer sa rehiyon.
Dahil dito, napilitan ang mga Palestino na maghintay ng maraming araw o buwan para lang makakuha ng bahagi sa tubig, ayon sa mga planong nilikha ng mga lokal na awtoridad bilang tugon sa krisis.
Isang lokal na residente ang nagsabi: “Tatlong buwan na kaming hindi nakakakuha ng tubig. Kapag pumunta ka sa munisipyo ng Hebron para mag-apply, aabutin pa ng isa pang buwan bago dumating.”
Ang sanhi ng krisis ay ang ganap na kontrol ng Israel sa natural na pinagkukunan ng tubig, at ang limitado at piniling distribusyon ng kumpanya ng Israel na Mekorot, na pinapaboran ang mga settler communities sa ilalim ng sistematikong polisiya na may palusot sa aspetong teknikal o pagkawala ng suplay.
Ang Hebron ay tinuturing na isa sa mga pinakahirap pagkunan ng tubig sa buong rehiyon ng West Bank, at ginagawa ng lokal na pamahalaan ang lahat ng makakaya nito upang tugunan ang krisis.
Ayon kay Musab Obeido, Direktor ng Water Department sa munisipyo ng Hebron:
“Ang pang-araw-araw na pangangailangan ng lungsod ay 40,000 cubic meters, ngunit ang aming makatarungang bahagi mula sa water authority ay 22,000 cubic meters. Sa kasalukuyan, 11,000 cubic meters lamang ang natatanggap namin—at sa pinakamatinding bahagi ng krisis, bumababa ito sa 8,000 cubic meters.”
Pinahintulutan ng Oslo Accords ang Israel na magkaroon ng dominasyon sa mga underground aquifer sa West Bank, kaya’t patuloy ang kakulangan ng tubig sa mga Palestino. Ang usaping ito ay iniurong sa tinatawag na “final status issues” na sana’y natalakay limang taon matapos ang kasunduan—ngunit hindi ito nangyari.
Ang kapangyarihan ng Israel sa kontrol ng tubig, kasama ng pagbawas sa suplay sa walang precedenteng antas, ay lalong nagpapalala sa krisis—isang anyo ng "terorismo" laban sa mga Palestino sa ibang paraan.
………….
328
Your Comment