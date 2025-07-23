Tugon ng kabataang sumusuporta sa Palestina sa liham ni Gallant para sa Lider ng Islamikong Rebolusyon sa Iran

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Bilang tugon sa bukas na liham ng dating Ministro ng Digmaang Israeli, Yoav Gallant, na ipinadala sa Lider ng Rebolusyon sa Iran, sumulat ang ilang kabataang Palestino ng bukas na sagot na ibinahagi sa media.
Sa kanilang liham, binatikos nila si Gallant sa kanyang pahayag tungkol sa papel ng Iran sa labanan na tumagal ng 12 araw. Ayon sa mga kabataan, ang kanyang plano ay hindi nagtagumpay, at kahit sa Tel Aviv ay hindi kinilala ang kanyang ginawa.
Binanggit nila na ang kabiguan ng Israel ay bunga ng mahusay na pamumuno ng Iran at ng pagkakaisa ng mga mamamayang Iranian. Sa kanilang pananaw, ang tinatawag na “fire ring” na ikinababahala ng Israel ay likas na bahagi ng rehiyon at patuloy na magpapalibot sa tinatawag nilang “ilegal na estado.”
Nilinaw ng mga kabataan na walang tunay na kaalyado ang Israel sa rehiyon, at kahit ang mga kasunduan at normalisasyon ng ugnayan ay hindi nagdulot ng kapayapaan o pag-unlad.
Tinuligsa din nila ang tangkang pagpapatuloy ng digmaan laban sa Iran at ang pagyayabang sa media ng Israel. Binanggit nila ang mga pinsala dulot ng mga Iranian missile strike, kabilang ang libu-libong biktima at bilyong dolyar na pagkasira, at inilahad ang kahinaan ng Israel sa harap ng iba’t ibang mga pwersa mula Yemen, Lebanon, at Gaza.
Sa huli, sinabi ng mga kabataan na ang dahilan ng tagumpay nila ay ang mga mamamayang wala nang mawawala, samantalang ang Israel ay walang tunay na bayan, pagkakakilanlan, o kinabukasan.
