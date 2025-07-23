Presidente ng Tunisia hinamon niya ang Trump adviser gamit ang mga larawan ng mga bata sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang opisyal na pagpupulong, ginulat ni President Kais Saied ng Tunisia ang senior adviser ni Donald Trump sa Gitnang Silangan at Aprika—si Masad Boulos—sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga nakagigimbal na larawan ng mga batang Palestino sa Gaza na nagtitiis sa gutom at kaguluhan.
Sa video na inilabas ng Pangulo ng Tunisia, makikita si Saied sa Palasyo ng Carthage habang tinatanggap si Boulos at ipinapakita ang mga larawan ng mga batang Palestino na walang makain, at dahil sa matinding gutom, napilitang kumain ng lupa.
Ayon kay Saied habang itinuturo ang isang larawan:
“Sa tingin ko pamilyar sa inyo ang mga larawang ito. Isang bata sa sinasakop na lupain ng Palestina, umiiyak at kumakain ng lupa... Sa ika-21 siglo, wala siyang matatagpuang pagkain—may hawak lamang siyang dakot na alikabok.”
Mariin niyang kinondena ang kalagayang ito bilang “hindi katanggap-tanggap na krimen laban sa sangkatauhan,” at binatikos ang bumabagsak na kredibilidad ng tinatawag na internasyonal na pamayanan.
Nanawagan si President Saied sa global conscience na magising at kumilos upang tapusin ang mga pagdurusa ng mga Palestino. Aniya, “ang sangkatauhan ay nahigitan na ang pandaigdigang komunidad sa moral na paninindigan at lantaran nang kinokondena ang mga karahasang ito.”
Bukod sa isyu ng Palestina, tinalakay rin sa pulong ang mga usapin ukol sa terorismo at kalagayan ng rehiyon ng Arab. Binigyang-diin ni Saied ang kahalagahan ng resolusyon ng mga problema ng mga bansang Arabiko “sa pamamagitan ng kanilang mamamayan at hindi sa tulong ng mga panlabas na puwersa.” Inihayag din niya ang intensyon ng Tunisia na palalimin ang estratehikong kooperasyon upang tugunan ang interes ng sariling sambayanan.
